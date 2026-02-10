포항시, 설맞이 전통시장 장보기로 민생경제 활성화 앞장

경북 포항시는 민족 최대 명절인 설을 앞두고 침체된 지역 상권에 온기를 불어넣는 동시에, 시민들이 안심하고 찾을 수 있는 ‘안전한 명절 환경’을 조성하기 위해 행정력을 집중하고 있다.

포항시가 설맞이 전통시장 장보기로 민생경제 활성화에 앞장선 가운데 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

경제노동정책과는 10일 영일대북부시장에서 장상길 포항시장 권한대행을 비롯 부서 직원, 전통시장 상인회, 소상공인 및 금융기관 단체 관계자들과 함께 ‘설맞이 전통시장 장보기 행사’를 실시했다.

이번 행사는 고물가와 소비심리 위축으로 어려움을 겪는 전통시장 상인들의 애로사항을 현장에서 직접 청취하고, 명절 대목 물가 동향을 점검하기 위해 마련됐다.

장상길 포항시장 권한대행은 직접 장바구니를 들고 시장 곳곳을 돌며 포항사랑상품권으로 제수용품을 구매하는 등 현장 중심의 소통 행보를 이어갔다.

포항시가 설맞이 전통시장 장보기로 민생경제 활성화에 앞장선 가운데 장상길 포항시장 권한대행이 10일 영일대북부시장에서 장을 보고 있다.

특히 장상길 포항시장 권한대행은 최근 전통시장을 둘러싼 안전관리의 중요성을 강조하며 ‘안전한 전통시장’ 구현을 당부하며 “전통시장의 정과 활력은 시민들이 마음 놓고 찾을 수 있는 안전에서 출발한다”며 “겨울철 화재 예방을 위해 점포별 전기·가스 안전수칙을 철저히 준수하는 등 자율적인 예방 활동에 적극 협조해 달라”고 상인들에게 요청했다.

같은 날 영일대북부시장에서는 대변인실 직원들이 장보기 행사에 참여해 농·축산물을 구입하며 서민경제 활성화에 힘을 보탰다.

포항시가 설맞이 전통시장 장보기로 민생경제 활성화에 앞장선 가운데 최우석 대변인을 비롯 직원들이 영일대북부시장에서 장을 보고 있다.

오천시장에서는 예산법무과와 맑은물사업본부 직원들이 제수용품을 구매하고 인근 골목식당을 이용하며 실질적인 소비 진작에 나섰다.

효자시장에서는 건축디자인과 직원들이 지역 농·축산물과 과일을 구입하며 전통시장 이용의 중요성을 알리고 상인들과 명절의 정을 나눴다.

앞서 지난 6일에는 여성가족과 직원들이 포항시여성단체협의회(회장 김신영) 30여 명의 회원들과 함께 죽도시장에서 ‘착한 소비’ 캠페인을 전개하며, 상품권 결제를 통한 소상공인 수수료 부담 완화와 민생 소통에 동참했다.

포항시가 설맞이 전통시장 장보기로 민생경제 활성화에 앞장선 가운데 배성호 맑은물사업본부장을 비롯 직원들이 오천시장에서 장을 보고 있다.

포항시는 이번 장보기 행사를 계기로 시의회, 남·북구청, 각 읍면동에서도 설 명절 전까지 자체 장보기 행사를 지속 추진해 전통시장 이용 분위기를 확산시키고, 경기침체와 물가 상승으로 어려움을 겪는 상인들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 확산시킬 계획이다.

한편 시는 전통시장 경쟁력 강화를 위해 시설 현대화와 주차 환경 개선을 추진하는 한편, 화재 알림 시스템 운영 등 안전 사각지대 해소를 위한 지원 사업을 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.

