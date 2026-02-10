스키장 이색 응원전! [한강로사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

10일 경기도 광주시 곤지암리조트에서 다양한 동계스포츠 복장을 한 스키어들이 동계스포츠 열기를 응원하는 퍼포먼스를 하고 있다./2026.02.10./곤지암=이재문 기자

경기 광주시 곤지암리조트에서 다양한 동계스포츠 복장을 활용한 퍼포먼스 행사가 열렸다.

이날 행사에는 스키와 스노보드, 아이스하키, 컬링 등 동계스포츠 종목을 상징하는 의상을 착용한 참가자들이 슬로프와 리조트 주요 공간에서 퍼포먼스를 선보이며 겨울 스포츠의 역동성과 즐거움을 표현했다. 형형색색의 복장과 움직임은 설원과 어우러져 방문객들의 시선을 끌었다.

10일 경기도 광주시 곤지암리조트에서 다양한 동계스포츠 복장을 한 스키어들이 동계스포츠 열기를 응원하는 퍼포먼스를 하고 있다./2026.02.10./곤지암=이재문 기자

10일 경기도 광주시 곤지암리조트에서 다양한 동계스포츠 복장을 한 스키어들이 동계스포츠 열기를 응원하는 퍼포먼스를 하고 있다./2026.02.10./곤지암=이재문 기자

현장을 찾은 시민들은 퍼포먼스를 사진과 영상으로 담으며 색다른 겨울 풍경을 즐겼고, 일부 관광객들은 직접 참여해 분위기를 한층 끌어올렸다. 리조트 측은 이번 퍼포먼스를 통해 동계스포츠에 대한 관심을 높이고, 겨울 레저 문화의 다양성을 알리고자 했다고 설명했다.

10일 경기도 광주시 곤지암리조트에서 다양한 동계스포츠 복장을 한 스키어들이 동계스포츠 열기를 응원하는 퍼포먼스를 하고 있다./2026.02.10./곤지암=이재문 기자

10일 경기도 광주시 곤지암리조트에서 다양한 동계스포츠 복장을 한 스키어들이 동계스포츠 열기를 응원하는 퍼포먼스를 하고 있다./2026.02.10./곤지암=이재문 기자

곤지암리조트 관계자는 “동계스포츠가 가진 활기와 매력을 보다 친근한 방식으로 전달하고자 이번 행사를 기획했다”며 “앞으로도 방문객들이 즐길 수 있는 다양한 체험형 프로그램을 선보일 계획”이라고 말했다.

10일 경기도 광주시 곤지암리조트에서 다양한 동계스포츠 복장을 한 스키어들이 동계스포츠 열기를 응원하는 퍼포먼스를 하고 있다.

곤지암리조트는 겨울 시즌을 맞아 스키·보드 운영과 함께 다양한 이벤트를 마련해 방문객들에게 색다른 즐길 거리를 제공하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지