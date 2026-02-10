교통정리 기다리던 혁신당 “많이 참아… 상대 배려해야”

더불어민주당이 10일 개최한 정책의원총회에서 조국혁신당과 합당을 현 상황에서 추진하기는 어렵다고 의견을 모으면서 민주당 내부 정리를 기다리던 혁신당은 “그동안 많이 참고 있었는데, 상대를 배려한 발언이 필요할 것”이라고 지적했다.



혁신당은 이날 민주당 정책의총 뒤 별다른 입장을 내지 않았다. 민주당이 현재 6·3 지방선거 전 합당은 어렵다고 가닥을 잡았을 뿐, 아직 공식 입장을 확정하지 않아 혁신당은 이를 민주당 내부 논의 과정으로 보고 최종 결론을 지켜보겠단 입장이다.

서왕진 조국혁신당 원내대표가 10일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 발언을 하고 있다. 뉴시스

혁신당 관계자는 “민주당이 합당하든 결렬하든 발언 수위를 정무적으로 정돈할 필요가 있다”며 “민주당 결론을 기다리고 있지만 합당 얘기는 상대방(혁신당)이 있는 일인 만큼 그를 배려해야 한다”고 말했다. 그는 “저희가 그동안 많이 참고 있었지 않느냐”며 “현재도 그렇다”고 말했다.



민주당 조승래 사무총장은 정청래 대표가 합당을 제안한 뒤 첫 주말인 지난달 25일 “민주당이란 생명체 내에 혁신당 DNA가 섞이게 될 것”이라고 발언하며 혁신당은 불쾌감을 드러냈었다.



공식적인 입장 표명을 미뤄온 혁신당 조국 대표는 지난 8일 기자간담회를 열고 “13일 전까지 민주당 공식 입장을 정리해달라”고 못박으며 “우당에 대한 기본적 예의를 지켜달라”고 밝힌 바 있다. 혁신당은 민주당의 갑작스러운 선제안에도 ‘차분하고 질서있게 대응’했으나 민주당 내홍이 심화하며 점차 불쾌하다는 반응을 보여왔다. 혁신당 신장식 최고위원은 지난 5일 CBS라디오에 출연해 “썸을 타다가 돌연 프로포즈를 하더니 ‘김치 싸대기’를 때리는 느낌”이라며 “황당하다”고 심정을 표했다.



국민의힘은 합당 논의 등을 둘러싼 여당 내 잡음에 “국민은 안중에도 없다”고 비판했다. 최은석 원내수석대변인은 논평에서 “지금 민주당에서는 사실상 ‘내전’이 벌어지고 있다”며 “집권 여당의 관심사는 오직 하나, 당내 권력 게임뿐”이라고 지적했다. 최 원내수석대변인은 “계속 이런 식으로 내전에 몰두한다면 국민의 실망은 분노로, 분노는 심판으로 이어질 것”이라고 경고했다.

