LG유플, AI 기반 통신망 운영 전환

LG유플러스가 인공지능(AI) 에이전트를 활용해 네트워크 운영 전반을 자율화하는 이른바 ‘자율 운영 네트워크’를 본격화한다.



LG유플러스는 10일 서울 강서구 LG사이언스파크에서 열린 기자간담회에서 AI에이전트와 디지털트윈 기반 기술을 상용망에 적용한 ‘자율 운영 네트워크’ 활용에 나섰다고 밝혔다.



LG유플러스는 일부 기능에서만 작동하던 자율화 기술을 넘어 네트워크 운영 전 과정(장애·트래픽·무선망 최적화·국사 관리)을 AI 기반 자율 운영 네트워크로 전환하는 전략적 방향을 제시했다. 이 같은 자율 운영 네트워크에는 핵심 플랫폼인 LG유플러스의 ‘에이아이온’(AION)이 적용된다.



LG유플러스는 에이아이온을 활용해 반복 업무 자동화와 AI 기반 선제 대응 체계를 순차적으로 도입하고 있다. 에이아이온 도입 이후 모바일 고객 품질 불만 접수 건수는 70%, 홈 고객 품질 불만 접수 건수는 56% 줄었다. LG유플러스는 에이아이온으로 통화 중 끊김이나 장애로 인한 고객 불편이 크게 줄었다고 설명했다.



서비스 품질 탐지에도 AI 에이전트가 활용된다. AI 에이전트는 학습을 통해 서비스 이용 과정에서 나타나는 미세한 이상 신호를 포착하고 사람이 쉽게 알아차리기 어려운 품질 문제까지 찾아낸다. 이후 문제가 발생한 구간을 빠르게 분석해 네트워크 설정 조치까지 자동으로 수행한다.



권준혁 LG유플러스 네트워크부문장은 “자율 운영 네트워크로의 진화를 통해 고객 경험의 기준을 기존 ‘품질’에서 ‘신뢰’로 확장할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

