김성환 “기후변화로 기온 상승… 식목일, 3월로”

김성환 기후에너지환경부 장관이 기후변화로 달라진 한반도 기온과 식생 환경을 고려해 식목일을 3월로 앞당기겠다고 밝혔다. 또 공론화 과정을 거쳐 지역별 전기요금 차등제를 조속히 도입하겠다는 의지도 재차 드러냈다.



김 장관은 9일 기자간담회에서 “기후변화 영향으로 지구 평균기온이 상승해 4월5일에 나무를 심으면 착근(뿌리 내림)이 잘 안 된다”며 “식목일을 3월로 앞당기기 위해 산림청과 긴밀히 협의하겠다”고 말했다.

김성환 기후에너지환경부 장관이 9일 정부세종청사에서 기자간담회를 진행하고 있다. 기후부 제공

나무 심기에 적합한 기온은 섭씨 6.5도 안팎이다. 1946년 식목일이 공휴일로 지정될 당시 대부분 지역 4월5일 평균기온이 10도 이하로 나무 심기에 적절했지만, 2000년대 이후 적정 기온 도달 시점이 3월 중순으로 앞당겨졌다. 이에 식목일 날짜를 변경해야 한다는 주장은 2007년 이후 계속 제기됐다.



김 장관은 매년 1억그루의 나무를 심어 탄소 저감에 나서겠다고도 했다. 그는 “공공과 국민이 각각 5000만그루, 매년 약 1억그루의 나무를 식재해 탄소저감 방안을 추진하겠다”고 덧붙였다.



‘지역별 전기요금 차등제’ 추진 의사도 재차 드러냈다. 김 장관은 “조속한 시일 내 공론화 과정을 통해 지역별 전기요금 차등제를 도입하겠다”며 “수도권에 떨어져 있더라도 조금 더 저렴한 가격에 전기를 공급받을 수 있다면 좋은 기업들이 지역으로 내려가고 국가균형발전에도 도움이 될 것”이라고 말했다.



지역별 전기요금 차등제는 지역에 따라 전기요금을 다르게 책정하는 제도다. 전력 생산이 많은 지역은 요금 부담을 낮추고, 발전량이 적은 지역에는 높은 요금을 부과하는 방식이다. ‘낮 시간대 인하, 저녁·밤 시간대 인상’을 골자로 추진되는 산업용 전기요금 체계 개편에 대해선 “대부분 기업에 득이 될 것으로 보인다”고 말했다. 산업용 전기요금 체계 개편은 올 1분기 중 추진된다.



김 장관은 올해 제12차 전력수급기본계획(전기본)을 수립할 때 한국전력 산하 5개 발전 자회사 통폐합 여부 등도 용역을 거쳐 결정하겠다고 했다. 그는 “2~3가지 경로를 가지고 장단점을 분석한 뒤 4~5월쯤 경로가 압축될 것으로 보이고, 이후 전기본이 확정될 무렵에는 통폐합 여부 등 발전사에 대한 대책도 포함될 것”이라고 했다.

