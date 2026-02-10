넷마블, 올해 신작 8종으로 매출 3조 시대 정조준

지난해 연간 기준 사상 최대 매출을 기록한 넷마블이 올해도 대규모 신작 출시를 통해 성장세를 이어간다. 증권가에선 올해 예정된 신작들이 기대치에 맞게 흥행한다면, 넷마블이 매출 3조원을 달성할 수 있다는 관측을 내놓는다.

10일 게임업계에 따르면 넷마블은 2025년 연간 실적으로 연결 기준 매출 2조8351억원, 영업이익 3525억원을 기록했다. 전년 대비 매출은 6.4%, 영업이익은 63.5% 증가한 수치다. 특히 매출은 연간 기준 사상 최대치를 경신했다.

넷마블 인기작 세븐나이츠 키우기. 넷마블 제공

지난해 넷마블의 성장은 자체 IP(지식재산권) 신작들이 견인했다. ‘RF 온라인 넥스트’, ‘세븐나이츠 리버스’, ‘뱀피르’가 연이어 흥행에 성공했으며, 특히 ‘세븐나이츠 리버스’는 지난해 3·4분기 연속으로 넷마블 게임 포트폴리오 내 최고 매출 타이틀에 오르며 간판 IP로서 존재감을 입증했다.

업계에서는 넷마블이 ‘성공 방정식’을 구축했다는 평가를 내놓고 있다. 과거 모바일 플랫폼 및 외부 IP 의존도가 높다는 지적을 받았으나, 최근에는 자체 IP와 외부 IP를 균형 있게 활용하는 한편 플랫폼과 장르까지 고르게 분산시키며 안정적인 포트폴리오를 완성했다는 분석이다.

2026년도 신작 라인업에도 이 같은 넷마블의 신작 출시 전략이 고스란히 드러난다. 넷마블은 1분기 ‘스톤에이지 키우기’와 ‘일곱 개의 대죄: Origin’을 시작으로 ‘SOL: enchant(솔: 인챈트)’, ‘몬길: STAR DIVE’, ‘나 혼자만 레벨업: 카르마’, ‘샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종’, ‘프로젝트 옥토퍼스’, ‘이블베인’ 등 총 8종의 신작을 선보일 예정이다.

‘스톤에이지 키우기’는 모바일 방치형 게임으로 캐주얼 이용자를 겨냥한 반면, ‘일곱 개의 대죄: Origin’은 오픈월드 대작으로 콘솔·PC 이용자까지 아우르는 타이틀로 손꼽힌다. 하반기 출시작들 역시 모바일 캐주얼 액션 로그라이트 RPG부터 PC·콘솔 협동 액션까지 장르 및 플랫폼이 매우 다양하다.

넷마블 차세대 기대작 일곱 개의 대죄: Origin 넷마블 제공

업계에서는 이 같은 주요 신작들이 성과를 낸다면 지난해에 이어 올해도 넷마블의 양적·질적 동반 성장이 이어질 것으로 보고 있다.

시장 전망도 긍정적이다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 증권가가 예측한 넷마블 2026년 연간매출은 3조485억원이다. 사상 첫 매출 3조원 돌파 가능성도 제기된다.

최승호 DS투자증권 연구원은 “매출 성장, 비용 감소, 주주환원, 좋은 신작 파이프라인 등 팔방미인형 기업으로 변모하고 있다”고 평가했다.

