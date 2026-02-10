“기업 지원과 산단 관리를 하나로…” 새만금 산단입주관리단 출범

새만금개발청은 새만금 산업단지에 입주하는 기업에 대한 행정 지원과 산업단지 관리 기능을 통합한 자율기구인 ‘산업단지입주관리단’을 출범했다고 10일 밝혔다.

산단입주관리단은 지난해 운영된 기업지원단을 확대·개편한 조직으로, 기존 기업 지원 기능에 산단 관리 기능을 더해 입주 결정부터 가동, 폐업 이후까지 전 과정을 전담한다.

관리단은 입주 예정 기업과 가동 중인 기업, 폐업·이탈 기업 등 단계별 상황에 맞춘 관리 체계를 도입한다. 입주 예정 기업을 대상으로 간담회와 설명회를 열어 기업 수요를 사전에 파악하고, 이에 맞는 정책과 지원을 선제적으로 제공해 착공과 가동이 신속히 이뤄지도록 지원할 계획이다. 가동 중인 기업에 대해서는 안전사고 예방과 재난 대응, 환경 관리 업무를 전담해 안정적인 운영 기반을 구축한다. 폐업·파산 기업과 유휴 부지에 대해서도 신규 기업이 원활하게 입주하도록 신속한 사후관리를 추진할 방침이다.

김의겸 새만금개발청장은 “새만금이 기업을 유치하는 단계를 넘어 안정적으로 정착시키는 단계로 나아가고 있다”며 “산단입주관리단을 통해 기업이 안심하고 투자해 지속적으로 성장할 수 있는 환경을 만들 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지