HJ중공업, 대선조선과 상생협력 손잡았다

부산을 대표하는 중형 조선사 HJ중공업과 대선조선이 상생협력의 손을 맞잡았다. HJ중공업이 선박용 거주구(데크하우스) 제작을 대선조선에 위탁한 것이다.

HJ중공업은 유럽 선주사로부터 수주한 7900TEU급 친환경 컨테이너선박 8척의 거주구 블록을 대선조선에 위탁 제작 중이라고 10일 밝혔다.

유상철 HJ중공업 대표(뒷줄 가운데 정장차림)와 권민철 대선조선 대표가 거구주 위탁 제작 업무협약을 체결하고, 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. HJ중공업 제공

선박 거주구는 선박의 조종실·항해 장비·선실·사무실·편의시설 등이 모여 있는 상부 구조물로, 선박의 핵심 부품 중 하나다. 조선소에서 진행되는 대부분의 블록 공정이 기능과 생산성에 초점을 맞춘 반면, 거주구는 조종 효율성과 선원들의 생활 편의성까지 고려해야 한다. 특히 선박의 각종 제어장비와 레이더, 방향계, 위성항법장치(GPS)와 같은 고가의 항해·통신 장비들이 탑재되기 때문에 각종 배관과 전선도 많아 제작 난이도가 높다.

HJ중공업은 친환경 상선과 함정 건조 물량에다 미 해군 함정 MRO(정비·보수·유지)사업까지 수주하면서 영도조선소 내 작업장이 포화 상태에 이르자, 그동안 자체적으로 제작하던 거주구를 외부에서 조달하기로 결정했다.

대선조선은 지난해 HJ중공업이 발주한 총 8척의 거주구 중 첫 번째 블록을 지난달 품평회를 겸한 점등식을 갖고 납품을 마쳤다.

HJ중공업 관계자는 “이번 거주구 외부 제작은 양사의 매출 확대와 조선업 생태계 선순환 효과는 물론 다양한 지역경제 활성화 효과가 기대된다”며 “향후 역내 공급망을 활용한 협업을 확대함으로써 상생협력 시너지를 극대화해 나가겠다”고 말했다.

