英 유명모델 “내 신혼여행 유료 구독으로 봐”…팬들 “우리가 왜?”

영국의 유명 모델 케이티 프라이스가 신혼여행 영상을 유료 멤버십 전용으로 공개하겠다고 밝혀 거센 비판을 받고 있다.

9일(현지시각) 영국 매체 메트로에 따르면, 최근 사업가 리 앤드루스와 네 번째 결혼식을 올린 프라이스는 자신의 유튜브 채널을 통해 “우리 부부의 신혼여행 이야기를 보고 싶으면 월 5.99파운드(약 1만5000원)의 유료 멤버십에 가입하라”고 안내했다.

두 사람은 아랍에미리트 두바이로 신혼여행을 다녀온 것으로 전해졌다. 앤드루스는 두바이에서 ‘아우라 그룹’이라는 회사를 운영한다고 알려져 있다. 다만 일각에서는 해당 회사가 실체가 불분명한 페이퍼 컴퍼니라는 의혹도 제기되고 있다.

케이티 프라이스 인스타그램 캡처

이에 팬들은 싸늘한 반응을 보이고 있다. 프라이스가 오랜 기간 대중의 관심과 지지를 기반으로 활동해온 만큼 유료 전환에 대한 반감이 적지 않은 분위기다. 한 구독자는 “당신의 채널을 키워준 건 구독자들인데 이제 돈을 내라는 거냐”고 비판했고, 또 다른 이용자는 “공과금도 감당하기 어려운 사람들이 있는데 왜 돈을 내고 봐야 하느냐”고 반문했다.

프라이스는 1990년대 영국 타블로이드 신문 더 선의 ‘페이지3’ 모델로 얼굴을 알리며 스타덤에 올랐다. 당시 ‘조던’이라는 예명으로 활동하며 선정적인 화보와 과감한 이미지로 화제를 모았고, 이후 방송과 사업으로 활동 영역을 넓혔다.

그는 영국 ITV 리얼리티 프로그램 ‘아임 어 셀러브리티’에 출연해 대중적 인지도를 끌어올렸고, 이후 자신의 일상과 가족사를 다룬 다수의 리얼리티 쇼를 통해 화제의 중심에 섰다. 가수로 싱글을 발표하고, 자서전과 소설을 출간하기도 했다.

반면 사생활 논란도 끊이지 않았다. 세 차례의 이혼과 파산 절차, 음주운전 등 법적 문제로 여러 차례 언론의 도마에 올랐다. 최근 몇 년간은 재정난과 채무 문제로 법원에 출석하는 모습이 보도되기도 했다.

이런 상황에서 네 번째 결혼과 신혼여행 영상 유료 공개가 맞물리면서, 일각에서는 지나친 화제성 중심의 행보라는 지적도 나오고 있다.

