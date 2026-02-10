하루 임대료 ‘1000원’…칠곡 통합공공임대주택 입주자 모집

경북개발공사가 칠곡군 왜관읍에 공급하는 통합공공임대주택 입주자를 10일부터 모집한다.

모집 가구 수는 전용면적 26㎡ 24가구, 36㎡ 6가구로 모두 30가구다. 공급 대상은 청년과 신혼부부, 한부모가족, 고령자 등이다. 일반 유형도 모집한다.

공고일 현재 성년자인 무주택세대구성원으로 일정 소득과 자산요건을 충족하면 신청이 가능하다. 청년과 신혼부부 유형에는 칠곡군과 경북개발공사가 협약해 천원주택 혜택이 적용된다.

입주자는 최장 6년간 하루 1000원 수준으로 월 약 3만원의 임대료만 부담하면 된다. 실제 임대료와의 차액은 칠곡군이 전액 지원한다. 천원주택은 저출생과의 전쟁을 선포한 경북도의 150대 추진과제 중 양육 부담 완화를 목표로 한 지역밀착형 공공임대 공급 과제 1호 사업이다.

이 사업은 주거비 부담을 사실상 없는 수준으로 낮춤으로써 청년층의 경제적 자립을 지원하고 신혼부부의 주거 마련 부담을 완화하는데 목적을 둔다. 안정적인 출산·육아 환경을 실질적으로 뒷받침한다.

칠곡 왜관 통합공공임대주택의 입주자 신청기간은 19일까지다. 자세한 사항은 공사 누리집에서 확인할 수 있다.

이재혁 경북개발공사 사장은 “도내 시군과 협력을 강화해 영천 천원주택과 이번 칠곡 통합공공임대주택 공급사업 같은 공익사업을 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.

