인천공항, ‘항공 AI 혁신허브’ 본격 추진

인천공항이 ‘항공 AI 혁신허브’ 개발사업을 본격 추진한다.

인천국제공항공사는 ‘항공 AI 혁신허브 개발사업’의 우선협상대상자로 씨티디벨롭먼트 컨소시엄을 선정하고 본격적인 사업 추진에 나선다고 10일 밝혔다.

인천공항 항공 AI 혁신허브 조감도

‘항공 AI 혁신허브’는 글로벌 항공산업의 패러다임을 선점하기 위해 로봇, 자율주행, UAM 등 피지컬 AI 핵심기술을 내재화하고 대한민국을 세계 항공 테크의 중심지로 도약시킬 AI 혁신 생태계를 구축하는 사업이다.

항공 AI 혁신허브는 현 정부에서 추진 중인 AI 3대 강국(G3) 도약이라는 국가적 비전을 항공산업 현장에서 구현하는 사업이다.

공사는 AI를 활용한 공항운영 고도화를 넘어, 대한민국 AI 산업의 경쟁력을 견인하는 국가적 전략자산으로 ‘항공 AI 혁신허브’를 육성할 계획이다. 항공 AI 혁신허브는 AI 혁신생태계 구현을 위한 필수요건인 ‘고성능 인프라’와 ‘양질의 데이터’, ‘실증공간’ 제공을 목표로 한다.

엔비디아의 차세대 블랙웰 아키텍쳐 기반 B200 GPU 등이 집적된 5MW 규모의 GPU 팜을 구축해 항공 빅데이터 실시간 학습과 초거대 AI 모델 추론 가능한 연산 환경을 제공한다.

또 국가보안시설 ‘가’ 등급 기준을 충족하는 지하 벙커형 데이터센터는 물리적 위협으로부터 데이터를 보호할 예정이다.

NC AI, 컨피그인텔리전스, 마음AI 등 이미 입주의향을 확약한 11개 혁신기업을 포함해 향후 50여개의 AI 테크기업이 공항이라는 거대한 리빙랩(Living Lab)에서 차세대 AI솔루션을 현실로 구현하게 된다.

우선협상대상자로 선정된 씨티디벨롭먼트 컨소시엄은 LG CNS와 한국투자증권 및 KAIST 김재철 AI 대학원, NC AI, 업스테이지 등이 참여했다. LG CNS는 AI 데이터센터의 설계 및 운영을 담당하며 한국투자증권은 재무적 투자자(FI)로 참여해 총 6000억원 규모의 투자 확약과 실행 체계를 구축한다.

공사는 공항운영의 안정성과 위기상황에도 흔들림 없는 안전 체계 구축을 최우선 과제로 삼았다. 이를 위해 전사적 태스크포스와 외부 전문가 협의체를 가동해 기술·환경적 리스크를 선제 발굴하고 안전대책을 수립했다.

공사는 항공 AI 혁신허브 창출된 성과를 바탕으로 전 세계 항공 AI 시장의 표준을 선점할 계획이다. 국제 항공 AI 연합체인 AAA(Airport AI Alliance)를 주도하고 6월 인천공항에서 개최되는 ‘AAA 리더십 포럼’에서 한국형 항공 AI의 위상을 전 세계에 공식 선포한다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 “항공 AI 혁신허브는 대한민국이 AI 3대 강국으로 도약하기 위한 핵심 엔진이 될 것”이라며 “관계기관과의 협력을 통한 철저한 안전 확보를 바탕으로 우리 기업들이 전 세계 항공 AI 시장을 제패하는 든든한 가교가 되겠다”고 밝혔다.

