“국내 유일 완탕 용기면 등장”…농심, ‘누들핏 쇼유완탕·새우완탕’ 출시

농심은 저칼로리 용기면 브랜드 ‘누들핏’ 신제품 ‘누들핏 쇼유완탕’과 ‘누들핏 새우완탕’을 출시한다고 10일 밝혔다. 부드러운 얇은 피의 완탕 건더기를 적용해 비주얼과 식감을 동시에 잡은 저칼로리 제품이다.

농심 ‘누들핏 쇼유완탕’, ‘누들핏 새우완탕’. 농심 제공

이번 신제품은 국물 베이스에 따라 쇼유완탕과 새우완탕 두 가지로 선보인다. 누들핏 쇼유완탕은 간장 베이스의 깔끔하고 담백한 맛을, 누들핏 새우완탕은 새우 풍미가 살아 있는 깊고 진한 해물 맛을 구현했다.

두 제품 모두 얇고 넓은 피의 부드러운 완탕과 가늘고 투명한 당면을 적용해 식감을 살렸다. 칼로리 또한 120kcal(쇼유완탕), 125kcal(새우완탕)로 낮아 부담 없이 즐길 수 있다. 오는 23일 정식 출시된다.

농심 관계자는 “신제품 누들핏 완탕 2종은 국내 유일의 완탕 용기면으로, 해외여행에서 즐기던 완탕을 간편하게 즐길 수 있는 제품”이라며 “앞으로도 소비자들이 선호하는 메뉴를 부담 없는 칼로리로 즐길 수 있는 누들핏 신제품을 지속 선보일 계획”이라고 말했다.

