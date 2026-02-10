‘4선·장관 출신’ 이개호 의원, 전남·광주 특별시장 출마 선언

“남부권 시대 열어 호남을 대한민국 중심으로”

더불어민주당 이개호(전남 담양·함평·영광·장성) 의원이 10일 전남·광주 통합특별시 초대 특별시장 출마를 공식 선언했다.

이개호 국회의원. 국회의원실 제공

이 의원은 이날 전남도의회에서 기자회견을 열고 “다시 호남이 대한민국의 중심에 서는 ‘남부권 시대’를 열겠다”며 출마의 뜻을 밝혔다.

4선 국회의원이자 농림축산식품부 장관을 지낸 이 의원은 자신을 “국정과 지역을 동시에 경험한 준비된 후보”라고 규정했다.

그는 “이재명 대통령과 직접 얼굴을 맞대며 국정을 함께 논의하고 호흡을 맞춰 일해본 경험이 있다”며 “대통령의 국정 철학과 의중을 잘 알고 있다는 점이 가장 큰 경쟁력”이라고 강조했다.

이어 “전남·광주를 속속들이 꿰뚫는 현장성, 국정을 이끌었던 경험과 성과, 이재명 대통령과의 신뢰, 정책을 설계하고 실행해 온 역량까지 제가 가진 분명한 강점”이라고 말했다.

이 의원은 출마 선언과 함께 3대 중점 과제와 4대 권역별 균형발전 전략을 제시했다. 3대 중점 과제로는 △에너지 자주권 실현을 통한 지산지소(地産地消) 원칙 확립 △전력요금 차등제 도입 △국가성장펀드 150조원 가운데 20% 유치를 제시했다.

‘다시 호남’을 실현하기 위한 4대 권역별 전략으로는 △광주권(미래 전략산업 육성) △동부권(글로벌 경제·문화 허브) △서남·중부권(에너지·바이오 신성장 거점) △농어촌(소득 및 삶의 질 보장) 등을 내놓았다.

이 의원은 “이재명 정부가 추진하는 ‘5극3특’ 지방주도 균형발전 전략을 전남·광주 미래 100년 성장의 결정적 전환점으로 만들어야 한다”며 “재정 지원과 개발 권한 이양을 지금까지와는 차원이 다른 수준으로 끌어올려야 한다”고 말했다.

이어 “광주의 혁신 역량과 전남의 무한한 잠재력을 하나로 묶어 수도권 일극 체제에 대응하는 대한민국 ‘남부 수도’를 건설해야 한다”며 “가장 낮은 곳에서 시작해 가장 높은 곳을 바라보는 ‘따뜻한 통합’을 흔들림 없이 완수하겠다”고 강조했다.

