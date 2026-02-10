명창환 “구조적 위기 여수, 산업·에너지 대전환으로 살리겠다”

명창환 전 전남도 행정부지사(사진)가 10일 여수시장 출마를 공식 선언했다.

명 전 부지사는 이날 오전 여수시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “산업과 민생, 에너지를 동시에 살리는 대전환으로 위대한 여수의 영광을 반드시 다시 세우겠다”며 출마 의지를 밝혔다.

그는 현재 여수의 상황에 대해 “단순한 경기 침체가 아니라 구조적 위기”라며 “국가산단 가동률 하락, 관광객 감소, 인구 유출과 청년 이탈은 문제를 미뤄온 정치와 행정의 결과”라고 진단했다. 이어 “미봉책으로 버틸 수 있는 단계는 이미 지났다”며 “근본적인 판 전환이 필요하다”고 강조했다.

명 전 부지사는 30년 공직 경험을 강점으로 내세우며 자신을 ‘준비된 행정가’로 자신을 규정했다. 그는 “전남 행정부지사와 기획조정실장, 순천시 부시장을 거치며 중앙정부 예산 확보와 지역 현안 해결을 직접 책임져 왔다”며 “지금 여수에 필요한 것은 구호가 아니라 실행력과 책임지는 리더십”이라고 말했다.

또 “집권 여당과 책임 있게 협력하고 이재명 정부와 보폭을 맞춰 여수에 필요한 예산과 정책을 누구보다 집요하게 끌어오겠다”고 밝혔다.

명 전 부지사는 시장 취임 즉시 인수위원회 단계부터 ‘비상경제대응체제’를 가동하겠다고 밝혔다. 핵심 산업 공약으로는 △석유화학 1극 구조 탈피와 로봇·반도체·배터리·이차전지 등 소부장 산업 다극화 △정부 공모 소부장 특화단지 지정 △수소에너지 밸류체인 구축과 고부가가치 스페셜티 산업 조성 △산단시장실 설치를 통한 기업 애로 해결 및 투자 유치 직접 관리 등을 제시했다.

에너지 분야에서는 에너지정책국 신설, 신재생에너지 종합계획 수립, 해상풍력·태양광 확대, 에너지자립섬 추진, RE100 산업단지 유치를 통해 “여수를 대한민국 기후·에너지 중심 도시로 만들겠다”고 밝혔다.

수산 분야에서는 김 양식 확대와 스마트 양식, 바다포도 육상양식 등 미래 첨단 수산업을 전략적으로 육성하고, 생산·가공·유통·수출이 연계된 수산 밸류체인 구축을 통해 고부가 해양식품 산업 거점으로 육성하겠다는 구상도 내놨다.

시민 체감형 공약으로는 출퇴근 시내버스 시민 무료화, 청년 만원주택 300호 확대, 1인가구 전담팀 신설, 권역별 파크골프장 확충, 70세 이상 무료버스 및 노인 일자리 확대 등을 제시했다.

SOC 분야에서는 거점공항 육성, 여수–순천 고속도로 추진, 여수–일본 크루즈 노선 개설 등을 통해 남해안 국제 관문 도시 구축을 약속했다.

여수세계박람회장은 K-POP 아레나와 해상 오페라 공연장 등을 단계적으로 조성해 국제 해양문화 플랫폼으로 재탄생시키고, G20 정상회의 여수 유치에도 나서겠다는 뜻을 밝혔다. 전라좌수영성 국책 복원과 여순사건 평화공원 조성 등 역사·문화 콘텐츠 강화 방안도 함께 제시했다.

명 전 부지사는 “약속만 하는 시장이 아니라 책임지는 시장이 되겠다”며 “산단과 에너지, 민생과 관광, 섬과 도심을 하나로 묶어 여수를 다시 뛰게 하겠다”고 강조했다.

