한국생활화학제품∙살생물제협회, 2026 총회 및 이사회 진행… 최덕호 회장 선임

기후에너지환경부 산하 사단법인 한국생활화학제품∙살생물제협회(KCABA, Korea Consumer chemical products and Biocides Association, 이하 협회)는 지난달 20일 39개 회원사(전체 51개 회원사)가 참여한 가운데 2026년 정기총회와 이사회를 진행했다고 밝혔다.

이번 총회에서는 생활화학제품 및 살생물제품의 안전사용을 위해 협회에서 추진했던 2025년 사업내역 보고와 2026년 사업 계획 및 예산안 심의가 이뤄졌으며, 별건으로 살생물제 제품 승인 프로세스 관련 토론과 2026년 시장에 소개될 살생물제품의 안전사용에 대한 교육과 홍보를 위한 지원 방향 그리고 제품 승인 이후 사후 관리 및 품질 관리에 대하여 회원사간 의견 교환이 진행됐다.

또한 같은 날 개최된 이사회에서는 지난 2년간 많은 공헌을 이룩한 초대 최덕호 회장(現 팜클 이사회 의장)을 이사회 만장일치로 2대 회장으로 추천했으며, 총회에서 의결돼 앞으로 2028년 1월까지 다시 한 번 살생물제 협회를 이끌게 됐다.

2년의 임기를 부여받은 최덕호 회장은 “앞으로 협회는 정부와 함께 화학제품 안전법의 올바른 이행을 위해 시장 및 업계의 교육 및 지원을 강화하고, 정부 기관과의 원활한 소통을 통해 유기적인 산업협력을 만들어 낼 수 있는 구심점의 역할을 충실히 수행하겠다”고 전했다.

