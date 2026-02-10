“방송용 빌런 따로 있어”…‘나는 솔로’ 출연자들이 밝힌 뒷이야기

연애 리얼리티 프로그램 ‘나는 솔로’ 출연자들이 이른바 ‘빌런 캐릭터’와 제작진의 편집 방식에 대한 뒷이야기를 털어놨다.

최근 ‘나는 솔로’ 2기 종수로 출연했던 김사자가 운영 중인 유튜브 채널 ‘나는 술로’에는 ‘방송에서 밝히지 못한 진짜 찐빌런!?’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 해당 채널에는 13기 정숙, 14기 경수, 16기 상철, 24기 광수가 게스트로 출연했다.

영상에서 정숙은 “‘나는 솔로’의 진짜 빌런들은 방송에 거의 안 나온다”고 말했다. 그는 “성적인 이야기나 남녀 젠더 이슈, 직업·계급 관련 발언, 정치적인 이야기는 거의 다 편집된다”며 “방송에서 이슈가 되는 분들을 보면 ‘아, 저분이 두 번째 빌런이구나’라는 생각을 하게 된다”고 설명했다. 이른바 ‘심의용 빌런’만 방송에 내보낸다는 의미다.

그러면서 “‘나는 하얀 남자가 담배 피우는 게 너무 섹시하다’라고 인터뷰했는데, 정작 방송에서는 담배 피우는 장면이 통째로 사라졌다”며 편집 기준을 체감했다고 전했다.

김사자도 “방송에서 빌런으로 보이는 사람들은 오히려 희화화된 경우가 많다. 제작진은 진짜 빌런이다 싶은 사람은 최대한 편집해서 내보낼 수 있는 수준만 방송에 담는다”고 부연했다.

출연자들은 제작진의 인터뷰 방식에 대해서도 전했다. 경수는 “제작진이 정말 프로들”이라며 “현장에 가면 솔직히 첫눈에 반할 정신이 없다”고 말했다. 정숙 역시 “너무 피곤하고 정신이 없었다”고 공감했다.

정숙은 “소개팅에서는 인사하자마자 ‘된다, 안 된다’가 갈리는데, 거기서는 불을 끄면 누구와도 뭐든 할 수 있을 것 같은 상태가 된다”며 “계속 보다 보면 안 보이던 모습이 보이고 얼굴도 익숙해진다”고 설명했다. 상철은 “선택지가 없으면 도망갈 데라도 있어야 하는데, 거긴 도망갈 곳이 없다”고 말했고, 정숙은 “인터뷰도 한 명의 이름은 말해야 끝난다”고 덧붙였다.

김사자는 “인터뷰에서 마음에 드는 분 있냐고 온화하게 묻고, 아직 없는 것 같다고 하면 계속 질문이 이어진다”며 “결국 인터뷰를 끝내기 위해 ‘영숙이요’라고 말하게 된다”고 밝혔다. 그는 “그 말이 완전히 거짓은 아니지만, 방송에서는 앞뒤 맥락이 잘리고 ‘영숙이요’ 한마디만 나간다”고 설명했다. 광수도 “극대화된 연출”이라고 동의했다.

