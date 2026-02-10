"욕도 좋다" 한고은, 5개월 만에 유튜브 구독자 10만 명 달성

배우 한고은이 구독자 10만 달성 기념 구독자들과 소통하는 시간을 예고했다. ‘고은언니 한고은’

지난 9일 한고은은 자신이 운영 중인 유튜브 채널을 ‘고은언니 한고은’에서 ‘안녕하세요. 한고은입니다’라는 영상을 게재했다. 영상은 구독자 수 10만 돌파 소식을 알리고 감사 인사를 담았다.

그는 두 손으로 얼굴을 가리고 숨을 고르다가 “채널이 어느덧 10만 구독자를 넘겼다”며 감격에 겨웠다.

구독자들에게 “감사드린다”고 박수로 인사를 전했다.

“조금 더 열심히 잘하라는 여러분의 사랑과 응원의 메시지라고 이해하겠다”며 “더욱더 알차고 풍성한 채널 꾸며보겠다”고 각오를 남겼다.

이어 댓글을 보고 질의응답 시간을 예고했다.

제작진과 한고은은 회의 끝에 구독자들의 목소리를 들어보는 시간을 갖겠다고 발표했다. 그러면서 “댓글을 통해 질문이나 하고 싶은 말, 고민 등을 남겨 달라”고 요청했다.

그는 키보드를 두드리는 듯 손을 움직이며 “고민 좋다, 욕도 좋다, 사랑 고백도 좋다, 구혼도 좋다”며 열린 마음으로 요구했다.

한편 한고은은 지난해 9월 개인 유튜브 채널을 개설해 다양한 일상과 이야기를 전하고 있다. 개설한지 약 5개월 만에 구독자 수 10만 명을 돌파했으며, 누적 조회수는 2650만 회를 기록했다.

그는 2015년 신영수와 결혼했다.

