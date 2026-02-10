"직장 상사가 남친 어머니…우리 관계 모르는데, 말할까요"

KBS2 TV '말자쇼' 방송 화면

김학진 기자 = 직장 상사가 알고 보니 남자친구의 어머니였다는 사연이 공개되며 시청자들의 이목을 끌었다.

9일 방송된 KBS2 TV '말자쇼'에는 직장 선배인 어머니 몰래 연애를 이어가고 있는 커플이 사연을 전했다.

여성 출연자 A 씨는 "어머님이 직장 선배신데 아직 남자 친구와 사귀는 사실을 모르신다"며 "그래서 얼굴을 가리고 나왔다"고 밝혔다.

이어 "어머님을 개인적으로 너무 좋아해서 사귀기 전부터 집으로 초대해 요리를 해드리기도 했다"고 밝혔다.

또 A 씨는 "평소에 어머님을 '(마더)테레사'라는 애칭으로 부른다"고 덧붙여 출연진들을 놀라게 했다. 이를 들은 김영희는 "이 정도면 관계가 정말 좋은 거다. 오히려 사귄다는 사실을 알게 되면 더 좋아하실 것 같다"고 반응했다.

"혹시 그전에 사귀었던 남자 친구를 어머님이 알고 계시지는 않느냐"는 과거사에 대한 물음엔 "다행히 그전에 사귀었던 남자 친구는 없어서 그 부분은 깔끔하다"고 답했다.

여성은 현재 가장 큰 고민에 대해 "고백의 시기"라면서 "사귄다고 말씀드리는 시기가 너무 이른 건 아닌지 걱정된다. 그렇다고 시간이 너무 지난 뒤에 말씀을 드리면 배신감을 느끼실 것 같아 고민된다"고 털어놨다.

이에 김영희가 두 사람의 교제 기간을 물었고 A 씨는 "알고 지낸 지는 4년 정도 됐고 사귄 지는 100일이 넘었다"고 답했다.

이를 들은 김영희는 "이 정도면 전혀 이르지 않다. 100일이면 적당하다. 너무 늦게 말하면 오히려 배신감을 느낄 수 있다. 지금 말하는 게 좋겠다"고 조언했다.

그러면서 "어머님께 오늘 방송을 보시라고 말씀드려라. 이제 마스크를 벗고 두 사람이 당당하게 사귀는 모습을 보여줘라"라고 말하자 이들 커플은 방송 마스크를 벗고 얼굴을 공개했고 "다음에는 테레사 말고 엄마라고 부를게요"라고 전하며 훈훈함을 안겼다.

한편 KBS2 '말자쇼'는 '개그콘서트'의 인기 코너였던 '소통왕 말자 할매'를 스핀오프로 확장한 프로그램으로, 다양한 사연자들의 고민을 소개하며 시청자들과 소통하고 있다. 매주 월요일 밤 10시에 방송된다.

<뉴스1>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지