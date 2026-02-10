국힘 소장파 “‘인구 50만 지역’ 중앙당 직접 공천, 심각한 우려”

국민의힘 소장파 모임인 ‘대안과 미래’는 10일 장동혁 지도부가 6·3 지방선거에서 인구 50만명 이상의 기초자치단체장 등의 경우 중앙당이 직접 공천하는 방안을 추진하는 데 대해 반대 입장을 냈다.

대안과 미래 간사인 이성권 의원은 이날 오전 국회의원회관에서 정례 조찬 회동을 한 뒤 기자들과 만나 “당내 민주주의와 지방 분권이라는 지향해야 할 가치에 역행하는 부분이기 때문에 중차대한 문제가 있다”며 이같이 밝혔다.

이성권 등 국민의힘 '대안과미래' 소속 의원들이 10일 서울 여의도 국회 의원회관에서 회동하고 있다. 뉴시스

전날 정점식 정책위의장은 중앙당 공천관리위가 인구 50만명 이상이거나 최고위가 의결한 자치구·시·군의 기초단체장의 공천을 할 수 있도록 하는 당헌·당규 개정안을 보고했다. 광역자치단체가 아닌 기초자치단체도 시·도당 대신 중앙당이 공천하겠다는 것으로, 당 대표의 공천 영향력을 강화하기 위한 조치로 풀이된다.

이성권 의원은 “당헌·당규 개정안에 심각한 우려를 표명하며 내일(11일) 의원총회 소집을 요구한다”며 “의원들의 의견을 충분히 수렴해야 한다”고 강조했다.

이와 함께 당내에서 진행되는 모든 징계 논의를 중단해야 한다고 촉구했다. 당 지도부는 지난달 29일 한동훈 전 대표를 제명한 데 이어 전날 친한(친한동훈)계 김종혁 전 최고위원에 대한 제명도 확정했다. 당 중앙윤리위원회는 또 한 전 대표 제명 반대 서명을 주도했다는 이유로 제소된 친한계 배현진 의원에 대해서도 징계 절차를 개시한 상태다. 이와 별도로 배 의원이 시당위원장을 맡고 있는 서울시당 윤리위는 최근 입당한 보수 유튜버 고성국씨가 ‘전두환 전 대통령 사진을 당사에 걸어야 한다’고 한 발언 등을 문제 삼아 징계 절차에 착수했다.

이 의원은 “한 전 대표, 김 전 최고위원에 대한 징계에 이어 덧셈은 못할망정 뺄셈을 지속하고 갈등·배제의 정치가 횡행하는 건 전혀 도움이 되지 않는다”며 “자제와 철회, 지도부의 정치적 노력을 촉구한다”고 말했다. 이어 “지도부가 내부 갈등을 방치하는 건 특정 입장을 두둔하는 것처럼 보일 수 있다”고 덧붙였다.

이날 모임에는 이 의원을 비롯해 엄태영·김용태·우재준·박정하·서범수·김건·김형동·진종오·고동진·유용원 등 11명이 참석했다.

