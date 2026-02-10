물류·관광 다 잡는다…합천군, 철도·도로 확충으로 '경제 거점' 도약

경남 합천군이 경남북부 지역의 개발을 촉진하고 영·호남을 잇는 경제·관광 거점으로 도약하기 위한 광역교통 인프라 구축에 속도를 내고 있다.

이 같은 전략의 핵심 축으로 올해 12월 개통 예정인 함양~울산 간 고속도로와 2031년 개통 예정인 남부내륙철도 건설 사업이 본격화되면서 군의 교통 여건이 획기적인 전환점을 맞고 있다.

대형 교통 인프라 구축을 통해 지역 간 접근성이 향상되고 물류 흐름이 원활해지면서 군의 입지적 가치가 새롭게 부각될 것으로 기대하고 있다.

◆철도와 도로를 연계한 복합 교통망 구축…이동 편의성 크게 향상

△남부내륙철도 착공 △함양~울산 고속도로 △진천~합천~함안으로 이어지는 광역 고속도로망 확충으로 군이 교통망의 핵심 수혜지역으로 주목받고 있다.

고속도로 개통으로 울산과 동해안 주요 도시까지의 이동 시간이 크게 단축되면서 지역 간 원활한 인적·물적 교류를 통해 물류비 절감과 기업 활동 효율성 향상은 물론 지역 관광 자원과 산업 거점 간 연계도 강화될 것으로 기대되면서다.

또한 남부내륙철도 건설로 철도를 활용한 광역 이동 체계(서울~합천, 1시간50분)가 가능해지면서 도로와 철도가 유기적으로 연계된 복합 교통체계가 구축될 전망이다.

이에 따라 군을 중심으로 한 남부권 교통 환경이 구조적으로 변화하고, 내륙 지역의 교통 소외 문제가 해소될 것으로 보인다.

특히 남부내륙철도는 경북 김천에서 경남 거제를 연결하는 국가 핵심 철도망 사업으로, 군을 경유하는 노선이 포함돼 수도권과 영·호남 간 이동 편의성을 크게 높이는 데 기여할 전망이다.

이와 같은 광역 교통망 확충은 단순한 교통 개선을 넘어 군을 남부권 경제·관광 거점으로 도약시키는 기반이 될 것으로 보이며, 지역 경쟁력 강화와 생활권 확대, 인구 유입 등 다방면에서 장기적 파급 효과를 가져올 것으로 기대된다.

◆교통 접근성 개선으로 지역 경제·관광 활성화 기대

함양~창녕, 창녕~밀양, 밀양~울산 구간이 순차적으로 개통되면 울산과 동해안 주요 산업·물류 거점까지의 이동 시간이 크게 단축된다.

이로 인해 군을 비롯한 남부권 내 지역과 산업·물류 거점 간 연결성이 강화돼 물류비 절감과 기업 활동 효율성 향상 효과가 본격적으로 나타날 것으로 전망된다.

특히 화물 운송과 산업 물류 이동이 원활해지면서 지역 내 기업들의 생산성과 운영 환경이 개선되고, 신규 투자 유치와 기업 활동 활성화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

아울러 교통 접근성이 크게 개선되면서 군의 주요 관광자원인 해인사와 황매산 등을 찾는 관광객 유입도 증가할 것으로 전망된다.

접근성 향상은 관광객의 체류 시간과 소비 규모 확대로 이어져 관광 산업 활성화는 물론 지역 상권 전반에 직접적인 경제적 효과가 기대된다.

이러한 변화는 단순한 관광객 증가에 그치지 않고 지역의 문화·역사·자연 자원과 연계한 체험형 관광을 비롯해 숙박·외식·레저 등 관련 산업 전반으로 확산되는 선순환 효과를 만들어낼 것으로 보인다.

◆지역주민 생활 향상과 지속 가능한 발전 견인

광역 교통망 구축은 주민들의 일상적인 이동 편의성을 획기적으로 높이는 동시에 생활권을 넓히고, 교육·의료·문화 시설 접근성을 개선하는 등 다양한 생활 인프라 이용 환경에도 긍정적인 변화를 가져올 것으로 전망된다.

이를 통해 주민들의 정주 여건 향상 및 삶의 질이 개선되고, 지역 내 생활권이 확대되며, 장기적으로는 인구 유입과 정주 인구 유지에도 중요한 기반이 될 것으로 기대된다.

또 교통 접근성이 개선됨에 따라 통근·통학 환경이 편리해지고, 지역 내 상권 활성화와 서비스 이용 편의성이 높아져 주민 생활 전반에 걸쳐 체감 효과가 나타날 것으로 보인다.

군은 이러한 광역 교통망 구축 효과를 최대한 활용하기 위해 연계 도로망 정비와 교통체계 개선, 역사 및 IC 주변 지역 활용 방안 등 체계적이고 단계적인 후속 대응 전략을 추진할 계획이다.

이를 통해 교통망 구축으로 촉발된 이동 편의성과 접근성 개선 효과를 지역 경제와 관광 활성화, 산업 경쟁력 강화로 연결해 단순한 교통 환경 개선을 넘어 지속 가능한 지역 발전 기반을 마련할 예정이다.

김윤철 합천군수는 “함양~울산 고속도로 개통과 남부내륙철도 건설은 단순한 도로와 철도 연결을 넘어 합천군의 교통 지도를 근본적으로 바꾸고 지역 발전의 새로운 전환점이 될 중요한 사업”이라고 강조했다.

김 군수는 “합천군은 광역 교통망 구축을 지역 경제와 관광, 산업 활성화로 연결하고, 주민들의 생활 편의와 삶의 질 향상을 실질적인 성과로 만들어낼 수 있도록 체계적인 준비와 대응에 최선을 다하겠다”고 말했다.

