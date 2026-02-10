올림픽에 등장한 우크라전 희생자 헬멧…IOC "착용 불가"

최현호 기자 = 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 우크라이나 전쟁으로 인해 숨진 선수들의 얼굴이 새겨진 헬멧을 쓰려던 우크라이나 선수가 국제올림픽위원회(IOC)의 제재를 받게 됐다.

9일(현지 시간) AP통신에 따르면 IOC는 남자 스켈레톤의 유력 메달 후보인 우크라이나의 블라디슬라프 헤라스케비치 선수에게 전쟁에서 숨진 동료 선수들의 얼굴이 그려진 헬멧을 쓰는 것이 불가능하다고 통보했다.

IOC는 해당 헬멧이 올림픽 헌장 제50조를 위반한다고 통보한 것으로 전해졌다. 이 조항은 "어떤 종류의 시위나 정치적, 종교적, 인종적 선전도 올림픽 경기장, 시설 또는 기타 모든 지역에서 허용되지 않는다"라고 규정하고 있다.

헤라스케비치는 이날 훈련 주행에서 이 헬멧을 착용한 채 연습해 눈길을 끌었으나, 결국 경기에서 쓸 수 없게 됐다.

해당 헬멧에는 피겨스케이팅 선수 드미트로 샤르파르, 권투 선수 파블로 이셴코, 아이스하키 선수 올렉시이 로기노프 등의 얼굴이 새겨졌다. 헤라스케비치는 이들은 전선에서 숨지거나, 구호품을 전달하려다 사망했다고 설명했다.

또 헤라스케비치는 "이 헬멧이 어떻게 누군가에게 상처를 줄 수 있는지 이해할 수 없다"면서 "이건 선수들을 추모하기 위한 것이고, 그들 중 일부는 유스 올림픽에서 메달을 딴 선수들이었다. 즉, 그들은 올림픽 가족이다. 올림픽 가족의 일원이었다. 그런데 왜 허용하지 않을 이유를 찾는지 이해할 수 없다"고 말했다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 인스타그램을 통해 헤라스케비치의 이번 시도에 감사 표현을 하면서 "이 진실은 불편하거나 부적절하거나 정치적 행동이라고 불릴 수 없다"고 적었다.

헤라스케비치는 2022년 베이징 동계 올림픽 스켈레톤 경기 마지막 주행을 마친 뒤 "우크라이나에서의 전쟁을 반대한다(No War in Ukraine)"라고 적힌 팻말을 들어 보이기도 했다.

그때도 IOC가 헤라스케비치의 행동을 올림픽 헌장 제50조 위반으로 간주할지 여부가 논란이 됐는데, IOC는 헤라스케비치의 행동에 대해 어떤 불이익도 없을 것이라면서 "평화를 향한 일반적인 호소"라고 평가한 바 있다.

헤라스케비치는 지난해 세계선수권대회에서 4위를 차지한 선수로, 이번 동계올림픽 개막식에서 우크라이나의 기수를 맡았다.

