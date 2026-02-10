경기도, 사회적경제조직에 금융·투자 지원…특례보증·융자·펀드 등

경기도가 자금력이 취약한 사회적경제조직을 위해 금융·투자 지원을 확대한다고 10일 밝혔다.

경기도청

도에 따르면 4대 지원사업은 △특례보증과 이차보전 △사회적경제조직 특별융자 △협동자산화 지원 △경기임팩트펀드 조성 등이다.

신협중앙회·지역신협과 협약을 거쳐 진행되는 200억원 규모의 특별융자사업은 융자 금리 지원을 2.0%에서 2.5%로, 지원 기간은 4년에서 5년으로 늘린다.

경기신용보증재단을 통해 100억원 규모로 운영되는 특례보증사업도 업체당 최대 5억원까지 보증하고 5년간 융자 금리 2.5%를 지원한다. 경기신용보증재단 상담 예약 뒤 가까운 지점을 찾거나 모바일앱 ‘이지원(Easy One)’을 이용하면 된다.

30억원의 예산 범위에서 기업당 최대 10억원, 매입비의 최대 90%를 2.0% 고정금리로 융자 지원하는 협동자산화(사무실 매입) 지원사업도 지속해서 추진한다.

경기도사회적경제원이 민간과 조성해 19개 사회적기업과 소셜벤처에 183억원을 투자한 경기임팩트펀드도 확대 운영한다.

송은실 경기도 사회혁신경제국장은 “사회적금융은 단순한 자금 지원이 아닌, 사회적 가치 창출과 포용적 경제를 실현하는 핵심 수단”이라며 “투자와 성장이 선순환하는 경기도형 사회적금융 생태계를 구축하겠다”고 말했다.

