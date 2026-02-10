사망 2위 심근경색, 전조증상 인지는 ‘절반’…“의심 즉시 119 신고”

뇌졸중과 심근경색은 국내 사망원인에서 높은 순위를 차지하고 있으나, 정작 조기 증상을 인지하는 경우는 절반 수준인 것으로 나타났다. 특히 겨울철 추운 날씨에는 혈관 수축으로 발생 위험이 급증하는 만큼 의심 증상 발생하면 즉시 119에 신고해야 한다.

10일 질병관리청은 뇌졸중 및 심근경색의 조기 증상이 나타날 시 즉시 119에 신고할 것을 당부했다. 게티이미지뱅크

질병관리청은 10일 설 연휴를 앞두고 본인이나 가족에게 뇌졸중 및 심근경색 의심 증상이 나타나면 119에 도움을 요청해 적절한 치료를 받을 것을 당부했다.

뇌졸중과 심근경색은 뇌 또는 심장 근육에 혈액을 공급하는 혈관에 이상이 생겨 그에 따른 신체 장애가 나타나는 질환이다.

2024년 사망원인 통계에 따르면 뇌졸중과 심근경색은 우리나라 사망원인 각각 4위와 2위를 차지했다. 2023년 심뇌혈관질환 발생통계에서도 발생률은 증가세를 보였으며, 특히 두 질환모두 80대 이상의 고령층에서 가장 높은 발생률을 보였다.

하지만 국민의 조기 증상 인지도는 낮다. 2025년 지역사회건강조사에 따르면 뇌졸중의 조기증상 인지율은 60.7%, 심근경색증 조기증상 인지율은 51.5%에 그쳤다. 우리나라 성인 10명 중 절반 정도만 ‘골든 타임’을 지킬 수 있는 셈이다.

뇌졸중 및 심근경색은 적시에 적절한 대처를 하지 못할 경우에는 생존한 경우에도 심각한 장애를 동반하여 의료비 지출 등 환자나 가족의 부담이 가중될 수 있다.

요즘과 같은 추운 날씨엔 혈관이 수축되고 혈압이 상승하면서 발생 위험이 커지는 만큼 조기에 발견·치료하여 사망과 장애를 막는 것이 중요하다.

뇌졸중의 조기 증상은 △갑작스러운 시각장애 △갑작스러운 심한 두통과 어지럼증 △갑작스러운 한쪽 얼굴과 팔 및 다리 마비 등이며, 심근경색의 조기 증상은 △갑작스러운 가슴통증 및 압박감 △갑작스러운 호흡곤란 △갑작스러운 턱과 목, 팔과 어깨 통증 등이다.

질병관리청은 심뇌혈관질환 예방관리를 위해 금연 및 금주, 30분 이상 운동, 스트레스 관리 등을 포함한 9대 생활수칙을 마련한 바 있다.

임승관 질병관리청장은 “조기증상은 갑자기 나타나기 때문에 평소에 심근경색과 뇌졸중의 조기증상을 알아두고 신속히 대처하는 것이 필요하다”며 “특히 어르신이나 고혈압 등의 기저질환자 등 고위험군이 주위에 더욱 신경 써줘야 한다”고 당부했다.

이어 “(뇌졸중과 심근경색의) 예방을 위해서는 건강한 생활습관을 꾸준히 실천하는 것이 중요하다”고 강조했다.

