한화에어로스페이스-KAI, KF-21 무장 공동개발 나선다

한화에어로스페이스와 한국항공우주산업(KAI)이 국산 항공기에 장착할 장거리 공대공 미사일 등 항공 무장의 국산화 개발을 위해 상호 협력하기로 했다.

개발을 위한 협력과 더불어 KF-21, FA-50 등 항공기와 항공무장 수출 확대를 위한 공동 마케팅도 추진하기로 했다.

손재일 한화에어로스페이스 대표(오른쪽), 차재병 KAI 대표가 지난 9일(현지시간) 사우디아라비아 리야드에서 열린 제3회 세계방산전시회(WDS) 한화 전시관에서 ‘항공무장 사업협력 업무협약(MOU)’ 후 기념 촬영을 하고 있다. 한화 제공

한화에어로스페이스는 KAI와 9일(현지시간) 사우디아라비아 리야드에서 열린 제3회 세계방산전시회(WDS)를 계기로 ‘항공무장 사업협력 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

한화 부스에서 열린 MOU 체결식에는 손재일 한화에어로스페이스 대표이사, 차재병 KAI 대표이사 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.

이번 MOU를 통해 두 회사는 KF-21, FA-50 항공기 플랫폼에 항공 무장을 체계통합하기 위한 협력과 항공기 및 항공무장 수출을 위한 공동 마케팅 추진에 대해 합의했다.

양사는 국방과학연구소(ADD)가 주도하는 항공무장 개발 사업을 안정적으로 수행해 글로벌 톱-티어(Top-Tier) 수준의 기술력을 확보한다는 계획이다.

한화에어로스페이스는 항공무장 기술의 정점에 있는 덕티드 고체 램제트 엔진 기반의 장거리 공대공, 초음속 공대지·공대함 미사일 등 ADD 주관 선행연구를 수행해온 바 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지