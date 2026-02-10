전종서, 개인법인 3년8개월 만에 대중문화업 등록…왜

남정현 기자 = 배우 전종서가 자신이 설립한 법인을 뒤늦게 대중문화예술기획업에 등록한 사실이 알려졌다.

10일 연예계에 따르면 전종서는 2022년 6월 설립한 주식회사 썸머를 이달 4일 대중문화예술기획업에 등록했다.

이는 법인 설립 이후 약 3년8개월 만이다.

전종서는 해당 법인의 대표, 연인 이충현 감독은 사내이사로 등재돼 있다. 이 법인은 영화·드라마 콘텐츠 제작 및 개발, 배우 매니지먼트업 등을 사업 목적으로 하고 있다.

하지만 현행법상 매니지먼트업을 영위하기 위해 필요한 대중문화예술기획업 등록은 최근에서야 이뤄진 것으로 전해졌다.

한 매체의 보도에 따르면 그의 소속사 앤드마크는 당초 매니지먼트 사업을 주력으로 하지 않아 등록 필요성을 인지하지 못해 최근 관련 이슈를 접하고 뒤늦게 시정했다고 설명했다.

또한 최근 불거진 1인 기획사 관련 탈세 논란과는 무관하다고 했다.

한편 전종서는 최근 개봉한 영화 '프로젝트 Y'에 출연했다.

