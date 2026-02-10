검색

“200만원 보내는 며느리 좋아”…‘말자쇼’ 설맞이 밸런스게임 ‘폭소’

최승우 온라인 뉴스 기자 loonytuna@segye.com

‘말자쇼’의 설 명절을 주제로 한 밸런스 게임에서 예상외의 결과가 나와 웃음을 자아냈다.

KBS2TV ‘말자쇼’ 방송화면 캡처

9일 방송된 KBS2TV 예능 프로그램 ‘말자쇼’에서는 설 특집으로 명절 상황을 가정한 밸런스 게임이 진행됐다. 진행자 김영희는 방청객에게 “명절에 오지 않고 200만원을 입금하는 며느리 A, 돈 없이 와서 2박3일 노동하는 며느리 B 중 하나를 선택해달라”고 요청했다.

 

이에 대부분의 방청객이 A를 선택하자 김영희는 예상보다 압도적인 반응에 웃음을 터뜨렸다. 일부 방청객이 B에 손을 들자 그는 “저분들은 부자일 것 같다”고 농담해 좌중을 폭소케 했다.

KBS2TV ‘말자쇼’ 방송화면 캡처

김영희는 금액을 200만원에서 130만원, 100만원, 50만원, 20만원 순으로 낮추며 재차 선택을 유도했다. 금액이 줄어들수록 A를 택하는 인원도 눈에 띄게 감소했다.

 

한 방청객은 “돈보다는 200만원 주고 잘 사는 모습을 보여주는 게 좋은 것 같다. 나는 20만원이라도 괜찮다고 손을 들었다. 그 마음이 중요한 것”라고 말했다. 이에 김영희는 “200만원을 줄 수 있는 며느리라면 여유가 있어서 아들하고 잘 살고 있구나 하고 생각하 마음일 것 같다. 아주 이미지 포장을 잘하셨다”고 너스레를 떨었다.

KBS2TV ‘말자쇼’ 방송화면 캡처

또 다른 방청객은 “가정의 평화를 지키려면 아내가 좋아하는 걸 해야 한다”고 답했다. 김영희가 “아내가 시댁 가는 걸 안 좋아하냐”고 묻자 그는 “사실 내가 집에서 쉬고 싶다”고 솔직하게 털어놨고, 김영희는 “200만원 보내려면 이번 명절에 하루도 쉬면 안 된다”고 덧붙여 웃음을 더했다.

 

이 밖에도 “외동으로 살아서 돈보다 명절에 함께 모여 북적거리는 분위기가 더 좋다”는 의견이 나오는 등 명절을 둘러싼 다양한 반응이 이어졌다.


최승우 온라인 뉴스 기자 loonytuna@segye.com 기자페이지 바로가기

