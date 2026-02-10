미 유명 앵커 모친 납치 장기화…인질범 몸값 시한 임박

미국 전역을 충격에 빠뜨린 유명 TV 앵커의 모친 납치 사건이 장기화하면서 가족들이 애타는 심정을 호소하고 있다.



9일(현지시간) AP통신 등에 따르면 NBC 간판 프로그램 '투데이'의 앵커 서배너 거스리는 이날 소셜미디어(SNS)에 올린 영상을 통해 가족이 실종된 어머니를 찾으며 절박한 상황에 있다며 도움을 요청했다.

그는 가족들은 어머니가 "아직 살아계신다고 믿는다"며 "어머니는 납치됐고 어디 계신지 모른다. 여러분의 도움이 필요하다"고 호소했다.



그러면서 "어디에 있든, 투손에서 먼 곳에 있더라도 뭔가 보거나 듣는다면 알려달라"고 덧붙였다.



거스리의 어머니인 낸시 거스리(84)는 지난달 31일 실종됐으며 여전히 행방이 묘연한 상태다.



그는 당일 밤 애리조나주 투손의 자택에서 사라진 뒤 이튿날인 일요일 매주 가던 교회에 오지 않았고, 정오께 실종 신고가 접수됐다.



수사당국은 낸시가 자택에서 납치된 것으로 판단했다.



수사당국은 지난 1일 새벽 시간대에 자택 현관 카메라가 작동을 멈췄으며 집 앞 현관에서 발견된 혈흔은 낸시의 것으로 확인됐다고 밝혔다.



애리조나주 수사 당국과 함께 조사에 착수한 연방수사국(FBI)은 이번 사건에 결정적 정보를 제공하는 사람에게 제공하겠다며 5만 달러(약 7천300만원)의 사례금을 내걸었으며 현재 전문 인력이 24시간 근무 중이라고 밝혔다.

낸시의 실종 이후인 지난주 여러 언론사가 납치범으로 추정되는 인물로부터 몸값 요구 편지를 받은 것으로 알려졌다.



이 중 최소 한 통에는 몸값 요구와 함께 그 시한이 쓰여 있었는데, 첫 번째 시한은 지난 5일이었고 두 번째 시한은 이날 저녁이었던 것으로 전해졌다.



서배너 거스리는 지난 7일 올린 영상에서는 가족이 몸값을 지불할 준비가 돼 있다고 말했다.

