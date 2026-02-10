"거의 다 기억해" 이동진, 수천개 넘는 본인 한줄평 맞히기 도전

영화 평론가 이동진이 '한 줄 평' 테스트에 나선다.

오는 11일 방송되는 MBC '라디오스타'는 이동진, 안현모, 궤도, 넉살이 출연하는 '투머치 TALK GPT' 특집으로 꾸며진다.

이날 방송에서 이동진은 자신의 트레이드마크인 '한 줄 평'과 관련한 즉석 테스트에 나선다. 그는 수십 년간 수천 편이 넘는 영화에 별점과 한 줄 평을 남긴 바, 그는 MC들의 제안으로 자신이 남긴 한 줄 평을 맞혀보는 테스트에 임하기로 한다. 도전을 앞두고 그는 의외로 "거의 다 기억한다"고 말해 기대감을 높이는 한편, 난이도가 높아질수록 고민이 깊어지는 모습을 보여 모두를 폭소케 한다.

이어 이동진은 안현모, 궤도와의 인연을 언급하며 세 사람이 함께 진행 중인 프로그램 이야기를 꺼낸다. 영화와 콘텐츠를 주제로 각자 큐레이션을 하다 보니 셋이 모이면 말이 끊이지 않는다고 밝힌다. 그러자 이를 지켜보던 MC들은 "투머치 토커 조합"이라며 웃음을 보탠다.

이동진의 '달변가' 면모는 어린 시절 에피소드에서도 확인된다. 그는 초등학생 시절 담임 선생님의 요청으로 같은 반 친구들 앞에서 본인이 읽은 책의 이야기를 풀어내는 시간을 부여받아 시대를 앞서간 인간 오디오북으로 활약했다고 고백해 웃음을 자아낸다.

수집광다운 면모도 빠질 수 없다. 이동진은 평소 애착이 큰 수집품 이야기를 꺼낸다. 책과 음반, DVD, 각종 수집품으로 가득 찬 작업실을 소개하며, '파이아키아' 2호점으로 이사를 하게 된 이유와 함께 많은 양의 짐을 이삿짐센터가 감당하기 어려워해 가족과 지인들의 도움을 받아 셀프 이사를 진행했던 비하인드도 공개해 웃음을 더한다.

여기에 이동진이 작업실에서 직접 만들어 먹는 수제 떡볶이 이야기도 더해진다. 안현모의 극찬과 MC들의 리액션이 이어지자 분위기가 한층 달아오르고, 이동진은 언젠가는 본인의 작업실을 작은 '개인 박물관'처럼 공개할 생각도 있다고 밝혀 기대감을 높인다.

'라디오스타'는 이날 오후 10시 30분 방송된다.

