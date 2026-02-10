허경환 "여자친구 명품 선물? 2년은 만나야"

코미디언 허경환이 애인에게 명품 선물하는 기준을 공개했다.

허경환은 9일 방송된 SBS TV 예능물 '아니 근데 진짜'에서 MC인 엑소 카이가 "결혼을 왜 아직 안 했냐"고 묻자 결혼관 등에 대해 털어놨다.

허경환은 "상대가 있으면 바로 할 거다. 이 사람이다 싶으면 미룰 시간이 없다"고 했다.

MC 이수지가 "여자친구 선물 중에 가장 비쌌던 건 뭐냐"고 질문하자, 허경환은 "명품은 2년 정도 돼야 한다"고 답했다.

MC 이상민이 "2년 정도 사귀면 여자친구가 명품 가방 선물을 요구할 수도 있지 않냐"고 반응하자, 허경환은 "헤어지자는 거다"라고 선을 그었다.

이수지가 "6개월 사귀면 뭐해줄 수 있냐"고 묻자, 허경환은 "말하기 좀 그렇긴 한데… 목도리 같은 거"라고 너스레를 떨었다.

허경환은 최근 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' MC 물망에 오르는 등 대세로 떠오르고 있다.

'유 퀴즈'에 게스트로 나왔던 허경환은 "회사에서 MC로 간 줄 알고 있었다. 면접은 언제 발표가 나는지 모르겠다. 기다리고 있다"고 말했다.

MBC TV 예능물 '놀면 뭐하니' 역시 "(프로그램 녹화일인) 목요일에 시간 비워 놓고 부르면 간다. 마음을 비우고 있다"고 덧붙였다.

