‘재혼’ 이상민 “♥아내 위해 목숨 바칠 수 있어”

방송인 이상민이 아내에 대한 애정을 드러냈다.
9일 방송된 SBS 예능 프로그램 '아니 근데 진짜'에는 배우 전소민, 곽시양이 게스트로 출연했다.
이날 멤버들은 '사랑을 위해 목숨 바칠 수 있나'라는 주제로 이야기를 나눴다. 이때 이상민과 곽시양이 손을 들었다.
탁재훈은 "그런 상황이 오기 전에 헤어져야 한다"고 했고, 전소민은 "저는 목숨 못 바친다. 왜 목숨을 바치냐"고 답했다.
반면 곽시양은 "여자친구면 생각하겠지만 내 아내라고 생각하면 다 해줄 수 있을 거 같다"고 말했다.
이상민도 "이 사람(아내)은 그럴 것 같다. 내가 없어지면. 그걸 느끼니까 나도 그 생각을 하게 되더라"고 털어놨다.
그러자 탁재훈은 "전에는 왜 안 바쳤냐. 너 목숨이 몇 개냐"고 언급했고, 이상민은 "죽기 전에 헤어졌죠"라고 말해 웃음을 자아냈다.
한편 이상민은 지난 4월 비연예인인 10세 연하 사업가와 혼인신고를 하며 20년 만의 재혼 소식을 전해 화제를 모았다..
