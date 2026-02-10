아침에 커피 한 잔~ 점심에 녹차 한 잔~ 치매 보호막 카페인·카테킨 [수민이가 궁금해요]

카페인이 함유된 커피를 하루 2~3잔 마시면 인지기능 저하를 늦추고 치매 위험을 낮추는 데 도움이 된다는 연구 결과가 나왔다. 카페인 섭취량이 많은 경우에도 일부 이전 연구에서 제기됐던 부정적인 효과는 나타나지 않았다.

미국 하버드대 의대 대니얼 왕 교수팀은 10일(현지시간) 미국의사협회저널(JAMA)에서 간호사와 보건전문가 건강 연구에 참여한 13만여명의 40여년간 추적 자료를 분석, 카페인 섭취가 치매 위험을 낮출 수 있음을 확인했다며 이같이 밝혔다.

치매는 현재 이용 가능한 치료법이 제한적이고 증상을 완화 또는 늦추는 수준에 그치고 있어 조기 예방이 특히 중요하다. 이 때문에 많은 연구자가 치매 예방을 위해 식이 등 생활습관 요인이 치매에 미치는 영향을 집중적으로 연구해 왔다.

커피와 차에는 폴리페놀과 카페인과 같은 생리활성 물질이 포함돼 있다. 이들 성분은 염증과 세포 손상을 줄이고 인지 기능 저하를 막는 신경 보호 요인으로 주목받아 왔다.

이들은 이 연구에서 장기간 계속돼온 미국 간호사 건강 연구(NHS)와 보건 전문가 추적 연구(HPFS)에 참여한 13만1821명의 자료를 이용해, 카페인 커피, 차, 디카페인 커피가 치매 위험과 인지 건강에 미치는 영향을 분석했다.

2~4년마다 이루어진 식품 섭취 빈도 조사 자료를 통해 참가자들을 카페인 섭취량에 따라 상·중상·중하·하 등 4개 그룹으로 나누고, 최대 43년간 치매 진단 여부, 주관적 인지 저하, 객관적 인지 기능 평가 결과 등을 비교했다.

추적 관찰 기간에 치매 진단을 받은 사람은 1만133명이었다.

분석 결과 카페인 섭취량 상위 25% 그룹의 치매 발생률은 10만 인년당(person-year: 1인년은 한 사람을 1년간 관찰한 값) 141건으로 카페인 섭취량 하위 25% 그룹(10만 인년당 330건)에 비해 치매 위험이 18% 낮은 것으로 나타났다.

앞서 녹차가 치매 위험을 낮추는 데 도움이 된다는 연구 결과가 나왔다.

녹차를 많이 마실수록 뇌 백질이 덜 손상되는 것으로 나타났다. 백질은 뇌의 회백질 사이를 연결하고 정보를 전달하는 통로로, 백질이 손상되면 치매나 뇌졸중 등 뇌 관련 질환을 유발할 수 있다.

일본 가나자와대 연구팀은 2016~2018년 65세 이상 건강한 노인 8766명을 대상으로 녹차 섭취와 치매 발병의 연관성을 알아보는 연구를 진행했다.

연구 결과, 녹차 섭취량이 많을수록 뇌 백질 손상 부피가 유의미하게 작았다. 하루 600mL(세 잔 분량)의 녹차를 섭취한 참가자는 200mL 이하 섭취자 대비 뇌 백질 손상 부피가 3% 작았다. 하루 1500mL (7~8잔)를 섭취한 사람은 200mL 이하 섭취자보다 6% 더 작았다.

