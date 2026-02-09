권혁수, 두 달 만에 12㎏ 감량…"박명수 아내 한수민 덕분"

배우 권혁수가 방송인 박명수의 아내이자 의사인 한수민 덕분에 다이어트에 성공했다고 밝혔다.

9일 방송된 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'에 스페셜 DJ로 출연한 권혁수는 눈에 띄게 날씬해진 모습으로 시선을 끌었다

배우 권혁수가 9일 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'에 스페셜 DJ로 출연했다. SBS 제공

그는 다이어트를 결심한 이유에 대해 "먹방을 열심히 하다가 살이 너무 많이 쪘다. 사실 살이 쪄도 방송하는 데 지장은 없지만 생활하는데 문제가 생겼다"고 털어놨다.

이어 "옷이 안 맞는 것도 문제지만 자다가 방귀가 나도 모르게 나오는 경우가 있지 않냐"며 "그게 이불 속에 머물다가 어느 순간 뒤척거릴 때 냄새가 올라오는데 5000년된 동굴에 들어간 줄 알았다. 일상생활에서 날 수 없는 냄새가 나서 살 빼야겠다 싶었다"고 했다.

두 달 만에 12㎏ 감량에 성공한 권혁수는 "되게 유명한 분이 도와주셨다. 박명수 형님 아내 한수민 형수님이 다이어트 프로그램을 개발해서 날 실험했는데 성공했다. 지금은 방귀 냄새가 안 난다"고 말해 웃음을 자아냈다.

앞서 한수민은 지난해 서울 강남구 압구정동에 가정의학과 의원을 개원했다. 해당 의원은 기능의학과 비만 클리닉 등을 중심으로 진료를 제공하고 있다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지