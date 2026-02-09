스트레이 키즈, 월드투어 실황영화 '글로벌 박스오피스' 1위

대세 K-팝 그룹 '스트레이 키즈'(Stray Kids·스키즈)의 '자체 최대 규모' 월드투어를 스크린으로 담아낸 실황 영화 '스트레이 키즈 : 더 도미네이트 익스피리언스'가 전 세계 박스오피스 1위에 올랐다.

9일 미국 매체 데드라인(Deadline)과 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 지난 6일(이하 현지시간) 개봉한 스트레이 키즈의 월드투어 실황을 담은 영화 '스트레이 키즈 : 더 도미네이트 익스피리언스'가 2월 첫 번째 주말 전 세계 61개 지역에서 총 1910만 달러(약 279억 원)의 수익을 올리며 글로벌 박스오피스 정상을 차지했다.

스트레이 키즈. JYP엔터테인먼트 제공

해당 영화는 개봉 첫 주말 북미에서 1724개 상영관을 통해 약 560만 달러의 수익을 올렸고, 멕시코에서는 약 210만 달러의 흥행 성적으로 1위를 차지했다.

독일에서는 약 160만 달러를 기록하며 현지 K팝 영화 사상 최고 오프닝 성적을 달성했다. 영국과 아일랜드에서도 약 140만 달러의 수익을 기록하며 역대 K팝 영화 최고 흥행작으로 이름을 올렸다.

이 밖에도 이탈리아, 스페인, 브라질, 프랑스, 페루, 칠레, 호주 등에서 고른 성과를 거뒀다.

'스트레이 키즈 : 더 도미네이트 익스피리언스'는 스트레이 키즈가 2024년 8월부터 이듬해 10월까지 전 세계 35개 지역에서 총 56회에 걸쳐 진행한 월드투어 '도미네이트(dominATE) 열기를 한 번 더 느낄 수 있는 작품이다. 특히 'K팝 4세대 그룹 최초'로 단독 입성한 미국 로스앤젤레스(LA) 소파이 스타디움 공연 현장과 비하인드 스토리를 생생하게 그렸다.

한편 지난해 월드투어 '도미네이트'를 비롯해 글로벌 음악 시장에서 각종 K팝 최초, 최고 기록을 써 내려간 스트레이 키즈는 올해도 거침없는 기세를 이어간다. 오는 6월6일 미국 뉴욕 '더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌'(The Governors Ball Music Festival), 9월 11일 브라질 '록 인 리오'(Rock in Rio) 헤드라이너로 출격한다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지