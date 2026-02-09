“여기서 사람이 산다고?”…655만 美유튜버, 서울 고시원에 경악

구독자 655만명을 보유한 미국의 여행 유튜버 드루 빈스키가 서울 고시원을 방문한 영상이 온라인에서 화제를 모으고 있다.

빈스키는 지난 1일 자신의 유튜브 채널에 ‘한국에서 가장 작은 아파트 내부’라는 제목의 영상을 공개했다. 해당 영상은 9일 기준 조회 수 190만회를 넘어섰다. 이는 두 달 전 공개한 ‘암스테르담에서 가장 작은 아파트 내부’ 영상(148만회)보다 높은 수치다.

드루 빈스키 유튜브 채널 캡처

빈스키는 영상에서 “서울은 지구에서 가장 크고 화려하고 가장 바쁜 도시 중 하나”라며 “그런데 수십만 명의 주민이 침대 하나 겨우 들어갈 정도의 마이크로 아파트에 살고 있다는 사실을 알고 있나”라고 말했다.

은평구, 동작구, 동대문구 일대 고시원을 차례로 방문한 그는 “서울에서 가장 저렴한 주거 공간”이라고 고시원을 소개하며 내부를 촬영했다.

첫 방문지는 은평구의 월세 약 36만원(250달러) 고시원이었다. 방 안에는 침대, 책상, 소형 냉장고, 화장실이 갖춰져 있었다. 빈스키는 “정말 작다. 들어오는 복도 폭이 약 60㎝ 정도”라며 “나처럼 몸집이 작은 사람이라면 침대에 딱 맞게 누울 수 있다”고 말했다.

드루 빈스키 유튜브 채널 캡처

외부 창문이 없는 방을 보고 빈스키가 “화재 위험이 크다”고 우려하자, 거주 중인 청년은 “창문이 없어서 다른 방들보다 훨씬 저렴하다”고 설명했다. 그는 에어컨과 와이파이가 제공되고 밥, 라면, 김치를 무제한으로 이용할 수 있다며 만족감을 드러냈다.

동작구의 또 다른 고시원은 월세 약 42만원(285달러)이었지만 공간은 더 작았다. 빈스키는 “5분만 있었는데 벌써 몸이 불편하고 답답하다”며 “서울에서 15만명이나 되는 사람들이 이런 방에 산다니 믿을 수가 없다”고 말했다. 이어 동대문구 고시원(월세 약 29만원·200달러)에서는 “숨이 막힌다. 누군가는 여기를 옷장이라 부르겠지만 한국에서는 여기가 집 전체”라고 표현했다.

영상에는 고시원이라는 공간의 맥락과 변화도 담겼다. 고시원은 원래 시험 준비생이 단기간 머무는 공간으로 출발했지만, 최근에는 저렴한 월세를 찾는 이들의 장기 거처로 활용되고 있다는 설명이다. 실제 거주자 연령대도 20대뿐 아니라 40~50대까지 분포돼 있다고 전했다.

드루 빈스키 유튜브 채널 캡처

빈스키는 과거 2013년부터 2015년까지 한국에서 영어 강사로 근무한 경험도 언급했다. 그는 “원룸에서 지냈는데 세면대와 샤워기가 레버 하나로 연결돼 있었다. 물을 틀다가 옷이 다 젖기도 했다”고 회상했다.

한편 빈스키는 2021년 10월 사우디아라비아 방문을 끝으로 전 세계 197개국 방문 목표를 달성했으며, 최근에는 세계 각국 대통령을 만나는 프로젝트를 진행 중이다.

