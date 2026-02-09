부산시, 2026년도 지방공무원 임용시험 계획 발표

부산시는 ‘2026년도 지방공무원 임용시험 계획’을 확정하고, 상·하반기 2차례 시험을 통해 25개 직렬 1096명을 선발한다고 9일 밝혔다.

시는 올해 선발 규모가 행정수요와 공직 내 예상 결원(퇴직·휴직·정원조정)을 종합적으로 고려해 확정됐으며, 전년도 대비 3.6배 가량 확대된 규모라고 설명했다.

부산시가 올해 상·하반기 2차례 시험을 통해 25개 직렬 1096명을 선발는 ‘2026년도 지방공무원 임용시험 계획’을 발표했다. 사진은 부산시 청사 전경. 부산시 제공

주요 직렬로는 △의무직(5급) 7명 △행정직(7급) 15명 △행정직(9급) 436명 △공업직(9급) 39명 △시설직(9급) 150명 △연구직 11명 등이다.

시는 사회적 배려 대상자의 공직 진출 기회를 확대하기 위해 장애인 83명과 저소득층 21명을 구분모집으로 선발할 예정이다. 급변하는 행정 환경에 대응하고 우수 인력을 확보하기 위해 공개경쟁시험을 원칙으로 한다. 다만, 전문성이 요구되는 연구직과 과학기술 직렬 일부 및 기술계(특성화고·마이스터고) 고등학교 졸업자를 대상으로는 직렬별 자격을 제한해 경력경쟁시험을 실시한다.

또 전공자가 드문 ‘학예연구(학예일반)-보존과학’ 분야 구분모집은 올해부터 거주지 제한을 해제한다. 해당 직류는 지역인재 우선 채용 원칙에도 불구하고 전공자의 희소성을 고려해 전국 단위로 인재를 모집할 계획이다.

특히 기술계 고졸 구분모집의 경우 전문교과 총 이수학점 가운데 관련 전문교과 이수학점이 50% 이상이어야 응시 자격을 충족한다. 만약 선발 예정 직렬(류) 관련 전문교과 이수학점을 취득하지 못한 경우 해당 직렬과 관련된 자격증을 취득해 응시할 수 있다. 이 경우 자격증 가산점은 적용되지 않는다.

이 밖에 최종합격자 발표 전 인사 분야 전문가로 구성된 ‘경력경쟁임용점검위원회’를 통해 경력경쟁임용시험 전 과정을 점검하고, 공무원 채용시험의 공정성과 신뢰도를 높일 계획이다.

제1회 공무원 임용시험(6월20일 시행)은 행정직 9급과 사회복지직 9급 등 19개 직렬 1051명을 선발하고, 제2회 시험(10월31일 시행)은 행정직 7급과 연구직 등 8개 직렬 38명을 선발한다. 의무직(7명)은 의료행정의 공백이 없도록 별도 공고를 통해 수시 채용할 계획이다. 1회 시험 응시원서는 다음달 23일부터 27일까지, 2회 시험은 7월 20일부터 24일까지 각각 지방자치단체인터넷원서접수센터 누리집에서 접수한다.

최종합격자는 공무원 임용에 결격사유가 없으면 시와 시의회 또는 자치구·군 및 구·군의회(읍·면·동 포함)에서 근무하게 된다.

박근록 시 행정자치국장은 “글로벌 허브 도시 부산과 시민이 공감하는 행정을 함께 실현해 나갈 역량과 인성을 갖춘 유능한 인재들이 많이 지원하기 바란다”고 말했다.

