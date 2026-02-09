‘성폭력 의혹’ 색동원 시설장 구속영장

인천 강화군 중증장애인 거주시설 색동원 내 성폭력 의혹을 조사 중인 경찰이 핵심 인물인 시설장에 대해 구속영장을 신청했다.



서울경찰청 색동원 사건 특별수사단은 9일 성폭력처벌법 위반(장애인피보호자간음 등)과 장애인복지법 위반(폭행) 혐의로 색동원 원장 김모씨에 대한 구속영장을 신청했다.

9일 성폭력 의혹으로 경찰의 수사를 받는 중증장애인 거주시설인 인천 강화군 색동원. 연합뉴스

종사자 1명에 대해서도 장애인복지법 위반(폭행) 혐의로 함께 구속영장을 신청했다. 경찰은 이들 외에 다른 종사자 1명에 대해서도 같은 혐의로 불구속 수사 중이라 전했다.



원장 김씨는 생활지도 등을 빌미로 여성 장애인들과 강제로 성관계를 맺거나 유사 성행위를 강요한 혐의 등을 받는다.



색동원 수사는 시설 내 성폭행·폭행 의혹과 보조금 유용 관련 수사 등 크게 두 갈래로 진행 중이다.



경찰은 김씨 등에 대한 혐의를 규명하기 위해 색동원에서 지낸 적 있는 장애인과 일한 적 있는 종사자 전원에 대해 조사를 진행한다는 방침이다. 2008년 개소한 색동원을 거쳐 간 장애인은 약 87명, 종사자는 약 152명으로 파악됐다. 현재까지 경찰이 특정한 성폭행·폭행 피해자는 6명이다.

9일 인천 강화군 색동원 앞에서 인천 중증장애인 거주시설 색동원 성폭력사건 공동대책 위원회가 규탄 집회를 하고 있다. 연합뉴스

박정보 서울경찰청장은 이날 정례 간담회에서 “피해 진술을 확보하는 게 가장 중요한 관건”이라며 “일시, 장소를 일반적인 방법으로 확인하기 어려운 상황이라 피해 진술을 확보하고 피해 사실을 정확히 특정하는 과정이 진행돼야 한다”고 했다.



한편 인천 강화군은 수사당국에 제공한 색동원 피해자 심층 조사보고서를 다음달 중순 이후에나 부분 공개할 예정이다.



박용철 강화군수는 이날 “색동원 등 제3자는 ‘민감정보’ 및 ‘영업상 기밀’을 사유로 (심층보고서) 비공개를 요청했다”며 “(정보공개 절차에 따라 최소한 한 달 간격을 둔) 3월11일에나 공개 가능한 상황”이라고 밝혔다.

