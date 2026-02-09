국민 6명 중 1명 ‘당 과잉 섭취’

국민 6명 중 1명이 당을 과잉 섭취하는 것으로 나타났다. 10세 미만에서 당을 과다 섭취하는 비율이 가장 높았다.



9일 질병관리청이 국민건강영양조사를 이용해 분석한 당 섭취 현황에 따르면 우리 국민의 총 당 섭취량은 2020년 58.7에서 2023년 59.8으로 늘어난 것으로 나타났다. 총 당 섭취량은 2016년 67.9보다는 크게 줄어든 수준이다. 다만 2020년∼2022년에는 총 당 섭취량이 58대를 보였는데, 2023년에는 증가 추세로 바뀌었다.

게티이미지뱅크

당 과잉 섭취자 분율(총 에너지 섭취량 중 당을 통한 에너지 섭취량이 20% 초과)은 2023년 16.9%로 조사됐다. 국민 6명 중 1명꼴로 당을 과잉 섭취하는 것이다. 당 과잉 섭취자 분율은 2020년 15.2%, 2021년 15.8%, 2022년 15.8% 등 꾸준히 증가하고 있다.



연령별로 당 과잉 섭취자 분율을 살펴보면 1∼9세가 26.7%로 가장 높았다. 이어 10∼18세 17.4%, 19∼29세 17.0%로 나이가 어릴수록 당 과잉 섭취 비율이 상대적으로 높은 것으로 조사됐다. 성별로 보면 당 과잉 섭취자 분율은 여성이 21%로 남성(12.9%)보다 약 8%포인트 높았다.



총 당 섭취량의 1위 급원은 음료·차류였다. 이어 과일류, 유제품·빙과류, 빵·과자류 순이었다. 당 과잉 섭취자는 음료·차류 섭취량이 30.4로, 당 과잉 섭취자가 아닌 사람(10.94)보다 약 3배 섭취량이 많았다.

