금테크 시대… 가정용 금고 ‘즐거운 비명’

“요새 주문량이 많아 쉴 틈 없이 배달해도 하루가 모자라요.”



8일 서울 중구의 한 금고판매직영점 앞에서 만난 운송기사 A씨는 이같이 말한 뒤 재빨리 차에 올라 행선지로 향했다. 근처에는 어린이 키 높이의 박스가 늘어져 있었다. 모두 공장에서 갓 나온 가정용 금고다. A씨 같은 운송기사들이 수시로 점포 앞에 트럭을 세우고 금고를 짐칸에 실었다. 길가에 쌓여 있던 가정용 금고 박스 20여개가 모두 제 주인을 찾아 떠나는 데 3시간이 채 걸리지 않았다.

지난 4일 서울 종로구 삼성금거래소에서 직원이 골드바를 정리하고 있다. 뉴시스

최근 1년간 금·은 등 귀금속 가격이 급등하자 가정용 금고를 찾는 사람들이 늘고 있다. ‘벼락거지’ 신세를 면하기 위해 골드바·실버바 등 현물 투자에 뛰어드는 사람이 많아지며 이를 안전하게 보관할 금고가 필요해진 탓이다.



금고판매직영점에서 3년째 근무 중이라는 조모(38)씨는 지난해부터 가정용 금고 구매가 급증하고 있다고 전했다. 2년 전만 해도 거의 없던 내방객이 요새 하루 평균 20명가량 된다. 문의 전화도 100통가량 받는다.



조씨는 “보통 나이 든 손님들이 많이 온다”며 “주로 ‘현금 5만원권이 얼마나 들어가냐’, ‘무게를 얼마나 감당할 수 있냐’ 등을 물어보는데 아무래도 금, 은 등을 상정하고 말하는 것 같다”고 했다. 그는 “2024년과 비교해 지난해 가정용 금고 판매량이 거의 1.7배 정도 되는 것 같다”며 “늘어난 주문 탓에 공장도 주말까지 풀 가동하고 있다”고 강조했다.

가정용 금고 판매량이 급격히 증가한 건 ‘금테크’, ‘은테크’가 유행하면서다.



금·은값은 최근 폭락에도 불구하고 지난해부터 7일까지 뉴욕상품거래소 기준 각각 83.5%, 143.3% 올랐다. 은값의 경우 1년여 만에 무려 2.5배로 뛴 것이다. 골드바·실버바 구매에 나선 투자자들이 이를 안전하게 보관하기 위한 방편으로 가정용 금고를 구매하는 양상이다.

실제 재테크 카페를 중심으로 최근 가정용 금고를 구입했다거나 추천을 요청하는 글들이 심심치 않게 보인다.



한 카페 회원은 “고민 끝에 금고를 샀다. 130㎏ 나가고 금액은 200만원대”라며 구매한 금고에 대한 평가를 부탁했다. 여기에 “예쁘네요, 저는 45ℓ짜리인데 좀 좁아서 후회 중”, “저도 오늘 종일 금고 검색 중이네요” 등의 댓글이 달렸다. 다른 회원은 “이번에 금테크 시작한 금린이인데 금을 계속 사 모으다 보니 이제 금고에 눈이 돌아간다”는 글을 게재했다.

서울 종로구 귀금속상가에 놓인 실버바. 연합뉴스

일정 대여료를 내고 은행 대여금고에 골드바·실버바를 보관 중인 투자자 중에서도 가정용 금고 구매를 고민하는 이들이 늘고 있다.



최근 금괴와 은괴를 구매했다는 김모(72)씨는 “뉴스만 틀면 (금과 은 가격이) 신고가라니까 한 달 전쯤 구매했다”며 “현재는 은행 보관금고에 맡겨놨는데 보관료가 한 달에 10만원 정도라서 금고를 살까 고민 중”이라고 했다.



일부는 단순히 가격이나 용량만 따지는 게 아니라 디자인까지 살핀다고 한다. 금고판매점에서 만난 황모(64)씨는 “종친회 사무실에 둘 금고를 찾고 있다. 잘 보이는 곳에 둘 거라 안전뿐 아니라 디자인도 보고 있다”며 “둘러 보니까 금고에 명화가 그려져 있는 것도 있고 터치스크린에 굉장히 고급스러운 것들이 많아 어떤 것을 선택할지 고민된다”고 말했다.

