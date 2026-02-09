검색

“대통령께 누 끼쳐 죄송”… 다시 한번 고개 숙인 정청래

입력 : 수정 :
배민영·김나현 기자

인쇄 메일 url 공유 - +

당·청 갈등 표출에 수습 나섰지만
비당권파 “제2의 체포안 가결” 비판
국힘 “정치특검 자백한 꼴” 공세

더불어민주당 정청래 대표는 9일 ‘2차 종합특검’ 특별검사 후보에 전준철 변호사를 추천해 논란이 인 데 대해 “대통령에게 누를 끼쳐 드린 점에 대단히 죄송하다고 다시 한번 사과의 말씀을 드린다”고 고개를 숙였다. 전날 박수현 수석대변인을 통해 사과의 뜻을 밝힌 지 하루 만이다. 그러나 비당권파는 특검 후보 검증 실패로 이재명 대통령에게 정치적 부담을 안긴 정 대표에 대한 불만을 가라앉히지 못하고 있다.

국민의힘은 전 변호사가 특검에 임명되지 않은 것 자체로 2차 종합특검은 정치 중립성과 수사 공정성을 잃었다며 공세에 나섰다.

더불어민주당 정청래 대표가 9일 국회에서 열린 최고위원회의에서 2차 특검 추천 논란과 관련한 사과 발언을 하고 있다. 연합뉴스
더불어민주당 정청래 대표가 9일 국회에서 열린 최고위원회의에서 2차 특검 추천 논란과 관련한 사과 발언을 하고 있다. 연합뉴스

정 대표는 국회에서 열린 당 회의에서 “당에서 벌어지는 모든 일의 최종 책임은 당 대표인 저에게 있다”며 “이번 특검 추천 관련해서도 마찬가지”라고 했다. “당에서 벌어지는 일에 대해 공은 당원들에게 돌리고 과는 제가 안고 간다”고도 했다. 전 변호사는 김성태 전 쌍방울그룹 회장을 변호한 이력이 있는데, 김 전 회장은 대북송금 의혹과 관련해 이 대통령에게 불리한 진술을 했다. 이 때문에 여권 내에선 전 변호사 추천을 이 대통령에 대한 ‘반역’으로 보는 시각이 있다.

정 대표는 이번 사태를 ‘시스템 미작동’에 따른 ‘인사 사고’로 규정했다. 특검 후보 추천이 당내 기구인 인사추천위원회를 통해 이뤄지지 않은 관행이 사태의 원인이라고 지목하면서다. 정 대표는 “이번과 같은 인사 사고를 막도록 시스템을 정비하겠다”고 했다.

비당권파는 정 대표 면전에서 날 선 비판을 쏟아냈다. 이언주 최고위원은 이번 일이 “제2의 체포동의안 가결과 다름없다”고 주장했다. 당 대표 시절 이 대통령에 대한 두 번째 체포동의안이 국회에서 가결됐던 일과 이번 사안이 맞먹는다는 것이다. 황명선 최고위원은 “변명으로 덮을 수 있는 일이 아니다”라고 화력을 보탰다.

전 변호사 추천을 주도한 것으로 알려진 당권파 이성윤 최고위원은 “소통이 부족했음을 느낀다. 유감스럽게 생각한다”고 했다. 그러면서도 전 변호사를 “윤석열정권에서 압수수색당하는 등 탄압받은 변호사”라고 옹호했다. 이 때문에 회의 직후 황 최고위원으로부터 “전준철 대변인처럼 얘기하면 되나”라고 항의를 들었다.

국민의힘은 이 대통령을 정조준했다. 송언석 원내대표는 당 회의에서 “이 대통령의 변호인은 국회의원도, 장관도, 금감원장도, 유엔대사도 되고 요직을 다 꿰차고 있는데, 대통령에게 불리하게 증언한 사람을 변호하는 것이 공직 결격 사유냐”고 했다. 박성훈 수석대변인은 “민주당 스스로 공정한 수사를 위한 특검이 아니라 정치 특검임을 자백한 꼴”이라고 했다.


배민영·김나현 기자 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

신세경
  • 신세경
  • 아이유, 숙녀·소녀 오가는 청순 비주얼
  • 공효진 '미소 천사'
  • 빌리 츠키 ‘사랑스러운 미소’