국세청 ‘가격 담합’ 업체 14곳 세무조사

설 앞두고 물가 안정 차원 실시
국세청이 6조원대 밀가루 가격 담합 혐의로 최근 기소된 대한제분을 비롯한 14개 업체에 대해 고강도 세무조사에 착수했다. 독·과점 등 우월적 지위를 이용하거나 원가를 고의로 부풀리는 등의 수법으로 먹거리 불안을 초래한 기업들의 탈루 혐의를 샅샅이 검증하겠다는 취지다.
국세청은 설 명절을 앞두고 먹거리, 생활필수품 등 장바구니 물가불안을 야기하는 탈세업체 14곳에 대해 강도 높은 세무검증에 나선다고 9일 밝혔다. 조사대상은 △가격담합 등 독·과점 가공시품 제조업체 6곳 △농축산물 유통업체, 생필품 제조업체 5곳 △프랜차이즈 가맹본부 3곳이다. 이번에 조사대상에 오른 업체의 전체 탈루혐의 금액은 5000억원에 달한다.
우선 검찰이 6조원 규모 밀가루 담합 협의로 재판에 넘긴 대한제분이 포함됐다. 이 업체는 사다리 타기를 통한 가격인상 순서지정 및 지역·고객 나누기 등을 통해 수년 동안 가격과 출하량을 담합했다. 담합기간 동안 제품가격이 44.5% 인상됐다. 대한제분은 다른 업체와 가격담합 이후 업체들끼리 서로 동일한 금액의 거짓 계산서를 수수하는 방식으로 원재료 매입단가를 조작해 담합이익 800억원을 축소했다. 또 사주 일가에게 인건비 70억원 이상을 과다 지급하고, 사주 일가 장례비와 사주 소유 스포츠카 수리비 등을 회사 경비로 대신 부담하기도 했다. 대한제분 탈세 추정액은 1200억원 정도다.
한 청과물 유통업체는 할당관세 적용받은 거래처로부터 과일을 저가에 매입하면서도 가격은 오히려 4.6% 인상했다. 국내 물가안정을 위해 낮은 관세로 수입할 수 있는 혜택인 할당관세가 특정 업체를 위해 악용된 셈이다. 이 업체는 특수관계법인에게 유통비를 과다 지급하며 탈세하고, 유통비용이 올랐다는 이유로 판매가격을 인상, 폭리를 취한 혐의도 받고 있다.
이번 조사는 물가 안정 관련 4차 세무조사다. 국세청은 지난해 9월부터 올해 1월까지 3차에 걸쳐 103개 업체에 대해 조사를 실시했다. 1차 세무조사 결과 1785억원이 추징됐는데, 오비맥주 등 먹거리 독·과점 업체 3곳의 추징세액만 전체의 약 85%인 1500억원에 달했다.
