“축사 대신 강의로”…남성희 대구보건대학 총장이 전한 ‘마지막 수업’ 눈길

남성희 대구보건대학교 총장이 직접 준비한 짧은 강의 형식의 메시지를 졸업생에게 전달해 눈길을 끌었다.

9일 대학에 따르면, 지난 6일 교내 인당아트홀에서 열린 제53회 전기 학위수여식에서 남 총장이 ‘마지막 수업’을 진행하는 방식으로 행사가 열렸다. 형식은 짧았지만 내용은 묵직했다. 졸업식이 연설의 자리가 아닌 배움의 연장선으로 이어졌다는 평가다.

지난 6일 남성희 총장이 졸업생들을 위한 마지막 강의을 진행하고 있다. 대구보건대학교 제공

졸업식은 ‘지루한 훈화와 축사에서 벗어나 졸업생이 주인공이 되는 자리로 돌아가자’는 문제 의식에서 출발했다. 남 총장은 축사를 대신해 대학 생활의 끝자락에서 교육자가 학생에게 전할 수 있는 마지막 강의를 선택했다. 졸업식이라는 형식 안에서 배움과 성찰을 함께 남기겠다는 남 총장의 의지가 반영된 구성이다.

강의에서 남 총장은 빠르게 변하는 사회 환경 속에서 전문직으로 첫발을 내딛는 졸업생들에게 ‘정답보다 태도’, ‘속도보다 방향’의 중요성을 강조했다. 단기 성취보다 평생을 관통하는 역량, 직무 능력 이전에 사람으로서 갖춰야 할 기준에 대해 차분한 언어로 메시지를 전했다. 화려한 수사나 감정에 호소하는 말 대신, 졸업 이후 삶을 스스로 설계해야 할 시점에 던지는 질문들이 강의의 중심을 이뤘다.

대학 측은 이번 졸업식을 단순한 형식 변화가 아닌, 대학이 졸업생을 사회로 보내는 방식에 대한 철학적 선택이라고 설명했다. 사회 진출을 앞둔 졸업생들에게 가장 필요한 것은 축하의 말보다도, 스스로를 돌아보고 앞으로의 방향을 고민할 수 있는 메시지라는 판단에서다.

대구보건대학교는 보건의료 특성화 대학으로서 전문 직업인을 양성하는 동시에, 현장에서 요구되는 역량과 태도를 함께 교육해 왔다. 이번 강의형 졸업식도 지식 전달을 넘어 삶과 직업을 연결하는 교육의 연장선이라는 점에서 대학의 교육 방향과 맞닿아 있다.

김영준 총괄부총장(유아교육학과 교수)은 “졸업식은 끝이 아니라 배움의 다음 단계로 넘어가는 출발점”이라며 “총장이 직접 전한 마지막 강의가 졸업생들에게 사회로 나아가는 길목에서 하나의 기준점이 되길 바란다”고 말했다.

