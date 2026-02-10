[재미로 보는 오늘의 운세] 2월 10일 (화요일) 매매나 투자에 길사가 온다

96년생 멋이란 자기 개성에 어울려야 한다. 84년생 직업적인 딜레마에 빠질 우려가 있다. 72년생 자동차매매 소개업 광고업은 광고에 성과가 있다. 60년생 신불자는 해결방안이 나타난다. 48년생 새로운 사람과의 만남이 있다. 36년생 옛 사랑의 아름다움을 느낀다.

97년생 다수의 사람들과 같이 계획하자. 85년생 오감이 발달해도 객관성에 힘써자. 73년생 새로운 일의 단서가 형성된다. 61년생 부부에 의심과 질투가 나타난다. 49년생 돈에 쫓기는 여성은 점차 풀린다. 37년생 나의 마음을 알아주는 자는 부부다.

98년생 신분상승의 기운이 강하다. 86년생 괜한 말다툼 때문에 마음 상하기 쉽다. 74년생 갑짜기 변동수가 생긴다. 62년생 금전거래에 정신적 고통이 온다. 50년생 이사나 직업에 신경이 쓰인다. 38년생 건강을 체크하고 조심하자.

99년생 실패담을 듣는 것 또한 좋은 일이다. 87년생 대부업 부동산업 건축업은 광고에 성과가 있다. 75년생 같은 뜻을 가진 사람을 만난다. 63년생 매매나 투자에 길사가 온다. 51년생 쓸때없이 투자하여 고통만 온다. 39년생 새로운 것만 지나치게 추구말라.

00년생 일방적인 인간관계는 유지하기 힘들다. 88년생 외형에만 치우치지 말고 정성을 생각하라. 76년생 준비하지 않으면 성공 할수 없다. 64년생 멀리서 인척간에 좋은 소식이 온다. 52년생 금전과 관련된 결정은 보류하자. 40년생 거래선이나 부동산의 문서를 잡는다. 28년생 어려움이 따를 때는 기다리는 것이 좋다

01년생 피해볼 수 있으니 약속를 지키자. 89년생 침울한 기운에서 벗어나니 마음이 가볍다. 77년생 바라던 이상형의 이성이 나타난다. 65년생 유흥비 오락비의 출비를 줄이자. 53년생 연인과 콜라텍의 즐거운이 있다. 41년생 바다로 나가니 갑갑함이 풀린다. 29년생 신경성 질환이 염려된다.

02년생 여성은 모방보다 개성을 중요시하라. 90년생 화합마음이면 자신에게 호감 갖는다. 78년생 피부미용 화장품 의류업은 광고에 성과가 있다. 66년생 아랫사람과의 소소한 불화가 온다. 54년생 고정관념에 얽매이지 말자. 42년생 한 굽이 돌아 서산에 닿는다. 30년생 손바닥에 놓인 물건을 소유하지 못한다.

03년생 잠시 쉬어 가는 때는 다른 건 잊자. 91년생 지식이 부족하면 걸림돌이 되기 쉽다. 79년생 연인간에 서로의 마음이 다르다. 67년생 정신적 물질적인 손실이 걱정이다. 55년생 재물이 서서히 들어오는구나. 63년생 마음의 상처는 쉽게 치유되지 않구나. 31년생 앞으로 벌고 뒤로 밑지는 운이다.

04년생 원하는 것이 무엇인지 잘 판단하라. 92년생 일을 수정해야 할 경우 어려움이 있다. 80년생 급격한 이동 변화는 불리하다. 68년생 현재에 보이지 않는 벽을 분석하자. 56년생 집안에 경사가 있다. 44년생 자식의 일에 기쁜이 있다. 32년생 내재된 기운이 용솟음치는 운세다.

05년생 원하는 것을 보다 빨리 얻을 수 있는 시점. 93년생 다가서는 모습을 보이는 것이 중요하다. 81년생 전기전자 통신업 금속기계업은 광고에 성과가 있다. 69년생 서류을 한번 더 확인하라. 57년생 공짜는없다는 사실을 잊지 마라. 45년생 넓고 거시적으로 바라보자. 33년생 나서야 할 곳과 아닌 곳을 선별하라.

06년생 긍정적인 생각은 건강에 중요하다. 94년생 결단을 내리기 전까지 확인하고 점검하라. 82년생 현재는 동료를 멀리하자 손재가온다. 70년생 부부사이 자존심 때문에 갈등이다. 58년생 물품구입에 싼것이 비지떡이다. 46년생 지난일에 마음을 비우자. 34년생 가족에 대한 생각을 깊이 해보자.

95년생 긍정적인 사고방식이 필요하다. 83년생 분위기에 도취되는건 피하라. 71년생 동료의 일 때문에 갈등이 생긴다. 59년생 독립하고 싶은 생각이 든다. 47년생 사람과는 거리를 두는 것이 좋다. 35년생 불행의 주된 원인은 거의가 과욕이다.

