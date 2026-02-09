뱀딸기·산벚나무·야광나무·마가목…천연 항산화 효능 입증

국내 산림에서 자생하는 뱀딸기 등 4종의 장미과 식물 종자의 항산화 자원 가능성이 열렸다.

국립백두대간수목원 관계자는 9일 “국내 산림에서 널리 분포되고 있는 장미과 식물 4종 종자를 대상으로 기능성 성분과 항산화 활성을 분석한 결과 뱀딸기 종자 추출물의 경우 다른 종에 비해 항산화 성분 함량이 높은 것으로 조사됐다”고 밝혔다.

뱀딸기. 국립백두대간수목원 제공

그러면서 “특히 뱀딸기 종자 추출물은 생체조직을 공격하고 세포를 손상시키는 활성산소를 제거하는 능력에서도 우수한 활성을 보인다”고 말했다.

이번에 항산화 효능을 입증한 장미과 식물은 뱀딸기과 산벚나무, 야광나무, 마가목이다. 국립백두대간수목원은 천연물을 정밀 분석한 결과 뱀딸기 종자에서 항염과 노화 방지에 탁월한 엘라그산을 비롯해 세포손상을 방지하고 생체 방어기능을 활성화하는 유용 물질을 발견했다. 이번 조사는 유전자원 보전 가치뿐만 아니라 고부가가치 기능성 소재로의 전환 가능성을 확인했다는 게 국립백두대간수목원의 설명이다.

조사 결과는 식물 및 천연물 분야 국제학술지 Plants(IF 4.1)에 ‘분자네트워크 연구를 통한 장미과 식물 종자 4종의 항산화 활성 및 페놀프로필 규명’이라는 제목의 논문으로 실렸다.

이규명 국립백두대간수목원장은 “이번 조사는 산림 종자를 그린 바이오 등 미래산업으로 연결할 수 있는 자원으로 바라본 유의미한 성과”라며 “앞으로도 산림 생물자원 보전을 넘어 실질적인 이용을 활성화해 지속 가능한 산림자원의 숨은 가치를 발굴하겠다”고 말했다.

