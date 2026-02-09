광화문 ‘BTS 컴백쇼’ 23일 예매 오픈

글로벌 슈퍼 그룹 방탄소년단(BTS·사진)이 다음 달 21일 오후 8시 서울 광화문광장에서 진행하는 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑(BTS THE COMEBACK LIVEARIRANG)’의 예매가 23일 시작된다.



BTS는 9일 0시 팬 플랫폼 위버스를 통해 티켓 구매와 응모 방식을 안내했다. 이번 공연 예매는 일반 무료 티켓과 ‘아미’(팬덤명) 유료 멤버십 회원을 대상으로 하는 위버스 글로벌 응모로 나뉜다.



일반 무료 티켓 예매는 23일 오후 8시 놀(NOL) 티켓에서 진행되고, 별도 조건 없이 누구나 참여할 수 있다. 자세한 예매 방법은 20일 낮 12시 위버스와 놀 티켓에서 확인할 수 있다. ‘아미’를 위한 위버스 글로벌 응모 이벤트는 위버스 멤버십 가입자 가운데 응모기간 내 정규 5집 구매자를 대상으로 추첨해 티켓을 증정하는 방식으로 진행된다. 이에 관련한 자세한 내용은 10일 위버스에서 공지된다.



소속사 빅히트 뮤직은 “이번 컴백 라이브는 무료 공연인 만큼 시민들이 일상에서 자연스럽게 음악과 문화를 접할 기회가 될 전망”이라고 소개했다.



이번 공연은 온라인동영상서비스(OTT) 넷플릭스를 통해 190여개 국가·지역에 생중계된다. 넷플릭스가 단일 가수의 공연을 생중계하는 것은 이번이 처음이다.



BTS는 공연 전날인 다음 달 20일 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’을 발표한다. 신보 발매일부터 4월 12일까지 서울 곳곳에서 오프라인 이벤트 ‘BTS 더 시티 아리랑 서울(BTS THE CITY ARIRANG SEOUL)’이 열린다.

