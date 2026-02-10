‘외국인 처녀 수입’ 발언 진도군수 제명

더불어민주당이 ‘외국인 처녀를 수입해야 한다’는 취지의 발언으로 외교적 논란까지 불러온 김희수(사진) 전남 진도군수에 대해 제명 조치를 내렸다.

박수현 민주당 수석대변인은 9일 최고위원회의 직후 “김 군수에 대한 비상징계 안건을 상정해 최고위원 전원 만장일치로 제명을 의결했다”고 밝혔다.

박 수석대변인은 “지난 4일 전남 행정통합 타운홀미팅 생중계 과정에서 외국인 여성을 비하하는 발언으로 심각한 사회적 물의를 일으킨 점을 중대하게 판단했다”며 “당 윤리규범과 인권 감수성에 명백히 반하는 발언으로 징계 사유가 충분하다고 봤다”고 설명했다.

앞서 김 군수는 인구소멸 대응 방안을 언급하는 과정에서 “광주·전남 통합을 하려면 인구소멸 대책을 법제화해야 한다”며 “스리랑카나 베트남 쪽 젊은 처녀를 수입해 농촌 총각 장가도 보내는 등 특별 대책이 필요하다”고 말해 논란을 빚었다. 해당 발언은 타운홀미팅 생중계를 통해 그대로 전파됐다.

논란이 확산되자 김 군수는 다음날 “인구소멸 문제의 심각성을 강조하는 과정에서 부적절한 표현을 사용했다”며 “오해와 불편을 드린 점에 대해 깊이 유감을 표한다”고 사과했다.

그러나 민주당 지도부는 발언의 부적절성이 명백하다고 판단했다. 문정복 최고위원은 “사람은 수입 대상이 아니며, 여성은 인구정책의 도구가 될 수 없다”며 “이번 발언은 성인지 감수성 부족을 넘어 인간을 물건처럼 대상화한 것”이라고 비판했다.

