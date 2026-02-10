울진군, 오션리조트 우선 협상자 선정

경북 울진군이 1000만 관광객 달성을 위해 사계절 오션리조트 사업에 적극 나선다. 울진군은 ‘울진군 오션리조트 및 골프장 개발사업’ 시행자 선정을 위한 공모 심사를 거쳐 우선협상대상자를 선정했다고 9일 밝혔다. 지난해 10월22일부터 올해 1월19일까지 진행된 공모에는 국내 금융사가 포함된 ‘울진하나 컨소시엄’이 단독으로 사업계획서를 제출했다.



사업대상지는 근남면 산포리 697-4 일원 약 18만㎡와 매화면 오산리 산200번지 일원 약 134만㎡로 총 4602억원 규모의 민자 개발사업이 추진된다. 사업계획에는 울진의 대표적 경관 자원인 망양정 일대를 배경으로 한 오션뷰 리조트를 콘셉트로 하고 있다. 글로벌 5대 호텔 체인인 ‘하얏트’ 브랜드의 호텔 102실과 콘도미니엄 200실(연립형 155실, 단독형 45실) 등 총 302실 규모의 숙박시설과 컨벤션시설, 27홀 규모의 오션뷰 골프장이 들어선다.



군은 이번 사업을 통해 관광객 체류시간 증가와 지역 내 소비 확대, 생활인구 증가로 이어질 것으로 기대하고 있다. 관광객이 머무르고 소비하는 구조가 정착되면 숙박·음식· 관광·서비스업 전반에 걸쳐 지역경제에 긍정적인 파급효과가 나타날 것으로 보고 있다.



군은 이번 민자유치를 계기로 체류형 관광의 거점을 마련하고, 사계절 오션리조트를 지역의 새로운 랜드마크로 육성한다는 구상이다.

