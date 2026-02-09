몬스타엑스 아이엠, 오늘 현역 입대…"건강히 군생활 마치겠다"

그룹 몬스타엑스 아이엠이 9일 현역 입대했다.



소속사 스타쉽엔터테인먼트는 아이엠이 이날 육군훈련소에 입소해 기초군사훈련을 받은 뒤 현역병으로 복무한다고 밝혔다.

몬스타엑스 공식 SNS·스타쉽엔터테인먼트 제공

2015년 몬스타엑스로 데뷔한 아이엠은 2021년 솔로 앨범을 발표하는 등 그룹과 솔로를 오가며 다양한 활동을 펼쳤다. 최근 서울 KSPO돔에서 열린 몬스타엑스 월드투어 '더 엑스 : 넥서스'(THE X : NEXUS)에도 출연했다.



아이엠은 소속사를 통해 "최근 월드투어를 시작하면서 몬베베(팬덤)와 더 가까이 인사 나눌 수 있어 너무 행복했다"며 "몸 건강히 군 생활 잘 마치고 돌아올 테니 다시 만날 때까지 몬베베도 몸과 마음 모두 잘 챙기길 바란다"고 밝혔다.



몬스타엑스는 아이엠을 끝으로 모든 멤버들이 군 복무를 마친다. 이들은 2021년 리더 셔누를 시작으로 멤버들이 차례로 군 복무를 하면서 완전체 활동 공백기를 보냈고 지난해 5월 팀 활동 재개를 선언했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지