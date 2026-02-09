한국노총, 올해 임금 7.3% 인상 요구…민생·내수 활성화

한국노동조합총연맹(한국노총)이 올해 노동자 임금이 7.3% 인상돼야 한다고 요구했다.

한국노총은 9일 오후 제115차 중앙집행위원회를 열고 '2026년 임금인상요구율'을 7.3%로 확정했다. 월 정액급여 기준 32만3408원 인상이다.

인상요구율 산출근거로 한국노총은 우선 '생계비 충족을 위한 기본 인상분' 4.3%를 산출했다.

한국노총은 정부, 한국은행, 한국개발연구원(KDI), 국제통화기금(IMF), 경제협력개발기구(OECD), 국제연합(UN) 등 6개 국내외 주요 기관의 올해 경제성장률 평균 전망치 1.9%에 소비자물가상승률 전망치 평균 2.0%를 더했다.

여기에 실질임금 보전분 1.5%를 더했다. 한국노총은 "최근 수년간의 고물가 지속으로 누적된 생계비 부담과 이에 따른 실질임금 저하 상황을 반영한 것"이라고 설명했다.

마지막으로 '연대임금 조성분' 1.5%를 추가하면 최종 요구율이 산출된다. 한국노총은 "임금 불평등 해소 및 내수 활성화, 저임금 및 비정형 노동자의 생계 격차 완화를 위한 것"이라고 했다.

한국노총은 인상 요구 배경을 밝히며 "2026년 한국경제는 트럼프 정부의 신관세 정책에 따라 글로벌 통상 질서 재편과 주요국 간 무역 마찰 심화, 내수 경제 불확실성 증대 등으로 저성장 국면 속에서 경제 전반의 불확실성이 지속될 것"이라며 "한국노총 임금인상 요구안은 노동자 임금인상을 통해 노동자 가구 구매력을 높이고 이를 바탕으로 민생경제와 내수경제를 활성화하는 경제성장을 핵심 목표로 한다"고 강조했다.

한국노총은 이날 비정규직 임금인상요구안도 함께 발표했다. 마찬가지로 7.3%를 요구했다. "정규직과 비정규직의 임금 불평등을 완화하기 위한 것"이라는게 노총 설명이다.

노총 요구대로 인상되면 비정규직 임금은 215만6880원(53.5%)에서 248만288원(61.5%)으로 오른다. 정규직과 비정규직 임금 격차가 줄어든 것이다.

한편 한국노총은 이날 상반기 투쟁계획도 확정했다. ▲정년연장 ▲모든 노동자에게 실질적 최저임금 보장 ▲공무원 및 교원의 정치기본권 보장 ▲일하는 사람을 위한 권리보장법 제정 등이다.

