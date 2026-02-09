한·미 공군, 올해 첫 쌍매훈련 실시…F-35A 등 참가

한·미 공군이 9∼13일 오산기지에서 올해 첫 쌍매훈련(Buddy Squadron)을 실시한다고 공군이 밝혔다.

쌍매훈련은 한반도 내 한·미 전투기들이 양국 공군기지에서 교대로 실시하는 대대급 연합공중훈련이다.

한·미 조종사들이 함께 최신 전술을 숙달하고, 연합작전 수행능력을 향상시키기 위해 1991년 ‘우정훈련’이라는 이름으로 시작됐다. 1997년부터는 쌍매훈련으로 불리고 있다.

올해 쌍매훈련은 각 훈련 차수별 참가전력을 2배 이상 확대하고 훈련 소티도 대폭 늘리는 대신, 연간 훈련 횟수는 8회에서 4회로 조정해 실시할 계획이다.

이번 훈련에는 한국 공군 121대대 및 111대대의 KF-16와 미 공군 35대대의 F-16이 참가한다. 한국 공군 F-35A, FA-50 등도 참가할 예정이다.

훈련에 참가하는 KF-16 조종사 이승현 대위는 “한·미 조종사가 최신 전술을 공유하고 함께 비행하며 상호운용성을 강화할 수 있는 계기가 될 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지