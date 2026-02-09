"안경테 1만 5000원, 동네서 샀다"…톱스타 박신양의 소탈한 취향

배우 박신양이 자신이 착용하는 안경의 가격을 공개했다.

박신양은 최근 유튜브 채널 '피식대학'의 토크쇼 '피식쇼'에 게스트로 출연해 자신의 트레이드마크인 안경에 얽힌 뒷이야기를 털어놨다.

이날 진행자들은 박신양을 향해 "대표적인 특징이 안경이다. 항상 쓰고 다니지 않나"라며 안경에 대한 질문을 던졌다.

이에 박신양은 시력 교정 수술을 시도했으나 불가능했던 사연을 고백했다.

박신양. 유튜브 채널 피식대학 캡처

그는 "라식 수술을 하고 싶었는데 (검사 결과) 망막이 너무 얇아 수술이 불가능하다고 하더라"며 안경을 고수할 수밖에 없는 이유를 설명했다.

안경 수집가로서의 면모도 드러냈다. '안경이 몇 개나 있느냐'는 질문에 박신양은 "100개 정도 있다"고 답해 놀라움을 자아냈다.

하지만 반전은 그가 실제로 즐겨 쓰는 안경의 가격이었다. 박신양은 "보통 1개만 끼고 다닌다"며 "지금 끼고 있는 게 내 최애(가장 좋아하는) 안경"이라고 소개했다.

이어 그는 "집 근처에서 샀다. 안경테는 1만5000원이고, 안경알은 2만 원"이라며 총 3만 5000원이라고 밝혔다.

<뉴시스>

